19 апреля лиссабонская Бенфика на выезде переиграла Виторию Гимараеш со счетом 3:0 в матче 30-го тура чемпионата Португалии.

Дубль за орлов оформил Вангелис Павлидис, а еще один мяч забил Альваро Фернандес Каррерас.

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Украинский голкипер столичного коллектива Анатолий Трубин вышел в старте и отыграл все 90 минут, сохранив ворота сухими.

Трубин совершил шесть сейвов, два из которых поистине потрясающие. Анатолий продемонстрировал отличную реакцию и сумел не пропустить.

Усилия Анатолия оценил и статистический портал WhoScored, который поставил украинцу оценку в 8.0 баллов – второй лучший показатель в матче после Павлидиса (8.5).

ВИДЕО. Слишком хорош. Трубин совершил два безумных сейва в матче за Бенфику

Чемпионат Португалии 2024/25. 30-й тур, 20 апреля

Витория – Бенфика – 0:3

Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 77

Видеообзор матча