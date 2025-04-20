ВИДЕО. Слишком хорош. Трубин совершил два безумных сейва в матче за Бенфику
19 апреля орлы одолели Виторию Гимараеш, а Анатолий сохранил ворота сухими
19 апреля лиссабонская Бенфика на выезде переиграла Виторию Гимараеш со счетом 3:0 в матче 30-го тура чемпионата Португалии.
Дубль за орлов оформил Вангелис Павлидис, а еще один мяч забил Альваро Фернандес Каррерас.
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Украинский голкипер столичного коллектива Анатолий Трубин вышел в старте и отыграл все 90 минут, сохранив ворота сухими.
Трубин совершил шесть сейвов, два из которых поистине потрясающие. Анатолий продемонстрировал отличную реакцию и сумел не пропустить.
Усилия Анатолия оценил и статистический портал WhoScored, который поставил украинцу оценку в 8.0 баллов – второй лучший показатель в матче после Павлидиса (8.5).
ВИДЕО. Слишком хорош. Трубин совершил два безумных сейва в матче за Бенфику
Trubin manteve a baliza encarnada fechada a sete chaves 🔐 #sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #VitoriaSC #SLBenfica pic.twitter.com/NOZPAQdBza— sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2025
Trubin manteve o nulo dos vitorianos com uma defesa incrível 🧤 #sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #VitoriaSC #SLBenfica pic.twitter.com/AbTsSlrFoL— sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2025
Чемпионат Португалии 2024/25. 30-й тур, 20 апреля
Витория – Бенфика – 0:3
Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 77
Видеообзор матча
События матча
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