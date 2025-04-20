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Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
19.04.2025 22:30 – FT 0 : 3
Бенфика
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Португалия
20 апреля 2025, 14:26 |
525
1

ВИДЕО. Слишком хорош. Трубин совершил два безумных сейва в матче за Бенфику

19 апреля орлы одолели Виторию Гимараеш, а Анатолий сохранил ворота сухими

20 апреля 2025, 14:26 |
525
1
ВИДЕО. Слишком хорош. Трубин совершил два безумных сейва в матче за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

19 апреля лиссабонская Бенфика на выезде переиграла Виторию Гимараеш со счетом 3:0 в матче 30-го тура чемпионата Португалии.

Дубль за орлов оформил Вангелис Павлидис, а еще один мяч забил Альваро Фернандес Каррерас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер столичного коллектива Анатолий Трубин вышел в старте и отыграл все 90 минут, сохранив ворота сухими.

Трубин совершил шесть сейвов, два из которых поистине потрясающие. Анатолий продемонстрировал отличную реакцию и сумел не пропустить.

Усилия Анатолия оценил и статистический портал WhoScored, который поставил украинцу оценку в 8.0 баллов – второй лучший показатель в матче после Павлидиса (8.5).

ВИДЕО. Слишком хорош. Трубин совершил два безумных сейва в матче за Бенфику

Чемпионат Португалии 2024/25. 30-й тур, 20 апреля

Витория – Бенфика – 0:3

Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 77

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Фернандес (Бенфика).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
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Витория Гимараеш Бенфика видео видео голов и обзор Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу сэйвы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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