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  4. Бенфика показывает магию цифр.Трубин и Павлидис помогают
Португалия
20 апреля 2025, 12:59 |
257
0

Бенфика показывает магию цифр.Трубин и Павлидис помогают

Бенфика победила в очередной раз в чемпионате Португалии

20 апреля 2025, 12:59 |
257
0
Бенфика показывает магию цифр.Трубин и Павлидис помогают
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 30-го тура чемпионата Португалии Бенфика победила на выезде Виторию со счетом 3:0.

Это уже 23 победа «орлов» в сезоне. Интересен тот факт, что в прошлом сезоне Бенфика также имела 23 победы после 30-ти туров.

2023/24: 23 победы, 73 очка
2024/25: 23 победы, 72 очка

28-летний греческий форвард Бенфики Вангелис Павлидис забил свой 20-й гол в 2025 году.

Анатолий Трубин сыграл свой 35-й матч без пропущенных мячей за Бенфику во всех турнирах.

  • Шахтер: 37
  • Бенфика: 35
  • Сборная Украины: 5
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Вангелис Павлидис статистика
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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