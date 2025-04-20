Бенфика показывает магию цифр.Трубин и Павлидис помогают
Бенфика победила в очередной раз в чемпионате Португалии
В матче 30-го тура чемпионата Португалии Бенфика победила на выезде Виторию со счетом 3:0.
Это уже 23 победа «орлов» в сезоне. Интересен тот факт, что в прошлом сезоне Бенфика также имела 23 победы после 30-ти туров.
2023/24: 23 победы, 73 очка
2024/25: 23 победы, 72 очка
28-летний греческий форвард Бенфики Вангелис Павлидис забил свой 20-й гол в 2025 году.
Анатолий Трубин сыграл свой 35-й матч без пропущенных мячей за Бенфику во всех турнирах.
- Шахтер: 37
- Бенфика: 35
- Сборная Украины: 5
O 🔴Benfica conta com 23 vitórias em 30 jornadas, o mesmo registo da temporada anterior.— Playmaker (@playmaker_PT) April 19, 2025
As águias somam menos um ponto (72) em relação à época 2023/24 (73 pontos). pic.twitter.com/cXhML7PVAc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кайрен Уилсон в решающем 19-м фрейме уступил китайцу Лею Пейфану
«Горняки» проиграли 2:4