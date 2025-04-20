Бенфика показывает магию цифр.Трубин и Павлидис помогают

В матче 30-го тура чемпионата Португалии Бенфика победила на выезде Виторию со счетом 3:0.

Это уже 23 победа «орлов» в сезоне. Интересен тот факт, что в прошлом сезоне Бенфика также имела 23 победы после 30-ти туров.

2023/24: 23 победы, 73 очка

2024/25: 23 победы, 72 очка

28-летний греческий форвард Бенфики Вангелис Павлидис забил свой 20-й гол в 2025 году.

Анатолий Трубин сыграл свой 35-й матч без пропущенных мячей за Бенфику во всех турнирах.

Шахтер: 37

Бенфика: 35

Сборная Украины: 5