Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал во 2-й раз в истории выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 02:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 02:16
125
0

Арсенал во 2-й раз в истории выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона

Канониры прошли Реал со счетом 5:1 по сумме двух встречи в четвертьфинале ЛЧ 2024/25

17 апреля 2025, 02:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 02:16
125
0
Арсенал во 2-й раз в истории выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля лондонский Арсенал прошел мадридский Реал в четвертьфинале Лиги чемпионов, выиграв ответный матч 1/4 финала со счетом 2:1 и победив по сумме двух встреч 5:1.

В прошлом сезоне королевский клуб взял трофей ЛЧ. Канониры во второй раз в истории выбили из главного еврокубка действующего чемпиона турнира.

В кампании 2007/08 Арсенал победил Милан (чемпион в сезоне 2006/07) со счетом 0:0, 2:0 на стадии 1/8 финала.

В полуфинале ЛЧ 2024/25 подопечные Микеля Артеты встретятся ПСЖ, который в своем четвертьфинальном поединке оказался сильнее Астон Виллы (3:1, 2:3).

По теме:
Лаутаро Мартинес забил свой юбилейный гол в матче с Баварией
Когда играет Барселона? Расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Гарри Кейн забил свой юбилейный гол в Лиге чемпионов
Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Лига чемпионов Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Футбол | 16 апреля 2025, 12:01 9
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»

Боксеры в интернате киевского «Динамо» что-то знали еще много лет назад...

Перес выбрал тренера, который возглавит Реал после провала в Лиге чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 01:58 0
Перес выбрал тренера, который возглавит Реал после провала в Лиге чемпионов
Перес выбрал тренера, который возглавит Реал после провала в Лиге чемпионов

Фаворитом есть и будет Хаби Алонсо

Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину
Теннис | 16.04.2025, 19:37
Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину
Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16.04.2025, 11:01
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Футбол | 16.04.2025, 12:21
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 6
Бокс
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
16.04.2025, 09:08 7
Футбол
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 3
Бокс
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
15.04.2025, 15:32 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем