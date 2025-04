Арсенал во 2-й раз в истории выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона

16 апреля лондонский Арсенал прошел мадридский Реал в четвертьфинале Лиги чемпионов, выиграв ответный матч 1/4 финала со счетом 2:1 и победив по сумме двух встреч 5:1.

В прошлом сезоне королевский клуб взял трофей ЛЧ. Канониры во второй раз в истории выбили из главного еврокубка действующего чемпиона турнира.

В кампании 2007/08 Арсенал победил Милан (чемпион в сезоне 2006/07) со счетом 0:0, 2:0 на стадии 1/8 финала.

В полуфинале ЛЧ 2024/25 подопечные Микеля Артеты встретятся ПСЖ, который в своем четвертьфинальном поединке оказался сильнее Астон Виллы (3:1, 2:3).

2 - Arsenal have eliminated the UEFA Champions League holders from the competition for just the second time, previously doing so against Milan in 2007-08. Slayed. pic.twitter.com/aXLx8cA2Pg