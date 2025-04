ТОТТИ: «Он вернется в Реал и станет одним из лучших в мире»

Легендарный итальянский экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти рассказал, какого футболиста необходимо подписать «волкам».

«Я бы точно подписал Нико Паса. Он креативный, качественный игрок... и решение «Реала» отпустить его и позволить ему попробовать эту главу в «Комо» было лучшим из возможных.

Однажды он вернется в «Реал» и станет одним из лучших игроков в мире», – сказал Тотти.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.

🚨 Francesco Totti: “I’d sign Nico Páz, for sure. He’s creative, quality player… and Real Madrid’s decision to let him try this chapter at Como was the best possible”.



“One day he’ll go back to Real Madrid and become one of the BEST players in the world”. @BetssonSport #ad pic.twitter.com/p3dn2COPcS