ТОТТИ: «Он вернется в Реал и станет одним из лучших в мире»
Франческо высказался о Нико Пасе
Легендарный итальянский экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти рассказал, какого футболиста необходимо подписать «волкам».
«Я бы точно подписал Нико Паса. Он креативный, качественный игрок... и решение «Реала» отпустить его и позволить ему попробовать эту главу в «Комо» было лучшим из возможных.
Однажды он вернется в «Реал» и станет одним из лучших игроков в мире», – сказал Тотти.
Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.
🚨 Francesco Totti: “I’d sign Nico Páz, for sure. He’s creative, quality player… and Real Madrid’s decision to let him try this chapter at Como was the best possible”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2025
“One day he’ll go back to Real Madrid and become one of the BEST players in the world”. @BetssonSport #ad pic.twitter.com/p3dn2COPcS
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