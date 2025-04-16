ТОТТИ: «Он вернется в Реал и станет одним из лучших в мире»

Легендарный итальянский экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти рассказал, какого футболиста необходимо подписать «волкам».

«Я бы точно подписал Нико Паса. Он креативный, качественный игрок... и решение «Реала» отпустить его и позволить ему попробовать эту главу в «Комо» было лучшим из возможных.

Однажды он вернется в «Реал» и станет одним из лучших игроков в мире», – сказал Тотти.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.