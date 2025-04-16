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  4. ТОТТИ: «Он вернется в Реал и станет одним из лучших в мире»
Испания
16 апреля 2025, 23:17 |
862
0

ТОТТИ: «Он вернется в Реал и станет одним из лучших в мире»

Франческо высказался о Нико Пасе

16 апреля 2025, 23:17 |
862
0
ТОТТИ: «Он вернется в Реал и станет одним из лучших в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный итальянский экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти рассказал, какого футболиста необходимо подписать «волкам».

«Я бы точно подписал Нико Паса. Он креативный, качественный игрок... и решение «Реала» отпустить его и позволить ему попробовать эту главу в «Комо» было лучшим из возможных.

Однажды он вернется в «Реал» и станет одним из лучших игроков в мире», – сказал Тотти.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.

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Франческо Тотти Нико Пас Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Комо Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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