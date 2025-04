ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал новым миноритарным владельцем валлийского «Суонси». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Я рад быть частью этого путешествия», – сказал Модрич.

«Лидерство, знания и страсть Луки к футболу будут ключевыми для дальнейшего развития клуба», – рассказали в клубе.

«Суонси» – британский клуб, который известен выступлениями в АПЛ. На данный момент «Суонси» занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 54 очка в 42 матчах сезона.

