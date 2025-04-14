Ингулец – Карпаты. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 14-го апреля, в заключительном поединке 24-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Ингулец» и львовские «Карпаты». Матч состоится в Александрии, на поле стадиона «Ника», начало – в 15:30 по киевскому времени.

К матчу «Ингулец» подходит в статусе 16-й команды турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 16 очков. «Карпаты» идут на 6-й позиции, имея 33 пункта.

В истории соперники провели между собой три поединка. На счету у «Ингульца» две победы, одна встреча завершилась вничью, разница мячей: 4-2 в пользу клуба из Петрово. В матче первого круга нынешнего сезона-2024/2025, который состоялся во Львове 4 октября прошлого года, команды разошлись без победителя – ничья 0:0.

«Ингулец» – бывшая команда нынешнего наставника «Карпат» Владислава Лупашко. Он вывел ее в сезоне-2023/2024 в УПЛ, после чего перешел во львовский клуб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ингулец Карпаты Львов Ничья 4.10 Сделать ставку

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