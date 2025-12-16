Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 06:02
Костюк ответил на вопрос, назначат ли его главным тренером Динамо

Тренер еще не знает решения – все зависит от руководства

Костюк ответил на вопрос, назначат ли его главным тренером Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы журналистов о будущем в клубе.

– Надеюсь, что скоро с вас снимут приставку и.о. и с нового года мы увидим вас главным тренером «Динамо»?

– Я делаю все возможное, что от меня зависит. Это будет решение нашего руководства.

14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины покинул клуб Первой лиги
Есть ли шанс на сделку? Известны детали интереса Динамо Бухарест к Бленуце
ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»
Динамо Киев Игорь Костюк Игорь Суркис назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
