Костюк ответил на вопрос, назначат ли его главным тренером Динамо
Тренер еще не знает решения – все зависит от руководства
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы журналистов о будущем в клубе.
– Надеюсь, что скоро с вас снимут приставку и.о. и с нового года мы увидим вас главным тренером «Динамо»?
– Я делаю все возможное, что от меня зависит. Это будет решение нашего руководства.
14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре
Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе