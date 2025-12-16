Игорь КОСТЮК: «Пока он не имеет возможности играть за Динамо»
И.о. главного тренера – о Самбе Диалло
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о хавбеке клуба Самбе Диалло, который еще не играл в этом сезоне.
«Будет ли привлекаться Самба Диалло к матчам первой команды? Пока он не имеет возможности играть за команду. Все будет решаться постепенно», – сказал Игорь Костюк.
14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.
