Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК: «Пока он не имеет возможности играть за Динамо»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 07:27 |
720
1

Игорь КОСТЮК: «Пока он не имеет возможности играть за Динамо»

И.о. главного тренера – о Самбе Диалло

16 декабря 2025, 07:27 |
720
1 Comments
Игорь КОСТЮК: «Пока он не имеет возможности играть за Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ігор Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о хавбеке клуба Самбе Диалло, который еще не играл в этом сезоне.

«Будет ли привлекаться Самба Диалло к матчам первой команды? Пока он не имеет возможности играть за команду. Все будет решаться постепенно», – сказал Игорь Костюк.

14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины покинул клуб Первой лиги
Есть ли шанс на сделку? Известны детали интереса Динамо Бухарест к Бленуце
ПЕДРИНЬО: «У нас такое же количество очков, как и у ЛНЗ»
Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Самба Диалло
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15 декабря 2025, 11:26 31
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Футбол | 16 декабря 2025, 00:01 5
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд

В матче 16-го тура Английской Премьер-лиги зрители увидели 8 голов

Зидан признался Мбаппе, какую команду будет тренировать следующей
Футбол | 16.12.2025, 03:32
Зидан признался Мбаппе, какую команду будет тренировать следующей
Зидан признался Мбаппе, какую команду будет тренировать следующей
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15.12.2025, 06:23
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Бокс | 15.12.2025, 05:42
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Може реанімувати кар'єру перспективного нападника
Ответить
0
Популярные новости
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
15.12.2025, 07:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 90
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Нужно опуститься на землю. Победить их практически нереально»
КВАРЦЯНЫЙ: «Нужно опуститься на землю. Победить их практически нереально»
15.12.2025, 04:32 1
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 5
Футбол
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем