Известны детали первого зимнего трансфера Динамо. Суркис раскошелился?

Киевское «Динамо» согласовало подписание левоногого центрального защитника из Ганы Стэнли Куарши.

Как отмечает украинский журналист Игорь Бурбас, киевляне оформили арендное соглашение с возможностью выкупа. Сумма выкупа составит менее одного миллиона евро.

Интересно, что журналист не сообщил, за какую команду сейчас выступает Куарши, в сети эта информация также недоступна. Известно, что ганец недавно проходил просмотр в «Челси» и «Вулверхэмптоне».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.