Известны детали первого зимнего трансфера Динамо. Суркис раскошелился?
Киевляне арендуют Куарши с правом выкупа
Киевское «Динамо» согласовало подписание левоногого центрального защитника из Ганы Стэнли Куарши.
Как отмечает украинский журналист Игорь Бурбас, киевляне оформили арендное соглашение с возможностью выкупа. Сумма выкупа составит менее одного миллиона евро.
Интересно, что журналист не сообщил, за какую команду сейчас выступает Куарши, в сети эта информация также недоступна. Известно, что ганец недавно проходил просмотр в «Челси» и «Вулверхэмптоне».
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.
