Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 05:32 | Обновлено 16 декабря 2025, 06:36
Известны детали первого зимнего трансфера Динамо. Суркис раскошелился?

Киевляне арендуют Куарши с правом выкупа

Известны детали первого зимнего трансфера Динамо. Суркис раскошелился?
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

Киевское «Динамо» согласовало подписание левоногого центрального защитника из Ганы Стэнли Куарши.

Как отмечает украинский журналист Игорь Бурбас, киевляне оформили арендное соглашение с возможностью выкупа. Сумма выкупа составит менее одного миллиона евро.

Интересно, что журналист не сообщил, за какую команду сейчас выступает Куарши, в сети эта информация также недоступна. Известно, что ганец недавно проходил просмотр в «Челси» и «Вулверхэмптоне».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.

Вулверхэмптон Челси Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
РЛС Рада
Потужно  чисто 150 грывэнь отдал  от сердца прям оторвал !
