СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря

В понедельник, 15 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Фенербахче – Коньяспор

1.29 – 6.47 – 10.10

21:45 Рома – Комо

2.35 – 3.21 – 3.60

22:00 Манчестер Юнайтед – Борнмут

1.87 – 4.30 – 4.05

22:00 Райо Вальекано – Бетис

2.79 – 3.50 – 2.69

22:45 Порту – Эштрела

1.20 – 7.85 – 14.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.