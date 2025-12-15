Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
15 декабря 2025, 14:08 |
37
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В понедельник, 15 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Фенербахче – Коньяспор

Ggbet 1.29 – 6.47 – 10.10

21:45 Рома – Комо

Ggbet 2.35 – 3.21 – 3.60

22:00 Манчестер Юнайтед – Борнмут

Ggbet 1.87 – 4.30 – 4.05

22:00 Райо Вальекано – Бетис

Ggbet 2.79 – 3.50 – 2.69

22:45 Порту – Эштрела

Ggbet 1.20 – 7.85 – 14.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
