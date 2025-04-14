Вратарь-рекордсмен, защитник-бомбардир. Карпаты обыграли Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин после поражения от «Оболони» в стартовом составе своих подопечных сделал два изменения. Вместо Богдана Могильного и Ильи Гаджука на поле стадиона в Александрии вышли Артем Бенедюк и Виталий Фарасеенко. Владислав Лупашко после ничьей с «Полесьем» сделал две ротации. Вместо дисквалифицированного Дениса Мирошниченко и Олега Очеретька в игру вступили Павел Полегенько и Евгений Пидлепенец.

Гости активнее приступили к игре и забили быстрый гол. После углового удара в исполнении Бруниньйо головой точно пробил Владислав Бабогло, забивший свой первый гол в УПЛ в составе «Карпат». Ранее защитник «зелено-белых» забивал соперникам «Александрии». Вскоре после паса Бруниньйо на ударную позицию выходил Ян Костенко, против которого нарушил правила Алексей Паламарчук. Бруниньо 4-й раз в чемпионате пробивал пенальти и впервые его не реализовал. С другой стороны, Паламарчук 7-й раз после 12-го удара становился победителем пенальтийской дуэли, в том числе рекордный в УПЛ, 6-й (!) раз подряд.

«Карпаты» продолжали больше контролировать игру и могли снова увеличить счет, но после удара Костенко мяч попал в перекладину ворот. Затем Костенко головой пробивал в рамку ворот, но защитник ликвидировал угрозу. Игроки «Ингульца», учитывая их турнирное положение, пытались изменить ход поединка. Завершал атаку Пушкарев, но Кинарейкин был на месте. Также не хватило точности и удару Сада, который с близкого расстояния пробил выше ворот.

В начале второго тайма "Карпаты" создали очередной голевой момент. Пидлепенец опрокидывал мяч через Паламарчука, но Дихтярук успел подстраховать своего вратаря и ликвидировал угрозу. Хозяева поля тоже искали пути взятия ворот соперника. Опасно пробивал Катрич, но Кинарейкин спасает ворота.

Игра на время проходила на подступах к обеим воротам и опасных моментов не возникало. Одну из атак «Ингульца» пытался завершить ударом вниз Сад, но пробил мимо ворот. «Карпаты» ответили голом Бабогла, который после паса Чачуа пробил головой над вратарем. Для Бабогла это был 1-й дубль в УПЛ – в 125-й игре. Это был первый гостевой дубль «Карпат» в элитном дивизионе.

Хозяева к концу матча сумели таки изменить счет. Кристиан Свистун дальним ударом застал врасплох Кинарейкина, не дотянувшегося до мяча, и забил свой первый гол в УПЛ (в 3-й игре). В итоге прервался затяжной безвыигрышный выездной сериал «Карпат», продолжавшийся в чемпионате 6 игр: 2 ничьи и 4 поражения. «Зелено-белые» одержали 10-ю победу в УПЛ, в том числе первую над «Ингульцем», и остались на 5-м месте.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Ингулец» (замены): Могильний – 6,0, Жовтенко – 6,0, Кисленко – б/о, Свистун – 6,5, Гаджук – б/о.

«Карпаты» (замены): Очеретько – 6,0, Игор – 6,0, Шах – 6,0, Федор – 6,0, Квасниця – б/о.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ингулец» – «Карпаты» - 1:2

Голы: Свистун, 90 – Бабогло, 5, 81

На 12 минуте Бруниньо («Карпаты») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Пушкарев, 22, Дихтярук, 37 – Костенко, 40

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Малыш (Жовтенко, 67), Дыхтярук, Бенедюк (Свистун, 78) – Пятов (Кисленко, 78), Лосенко, Волохатый – Фарасеенко (Могильный, 67), Сад (Гаджук, 83), Пушкарев.

«Карпаты»: Кинарейкин – Стецков, Педросо, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа (Квасница, 90+2) – Костенко (Федор, 72), Краснопир (Игор, 72), Пидлепенец (Очеретько, 65).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 11 (4) – 18 (8)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 0 – 2.

ИНГУЛЕЦ - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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