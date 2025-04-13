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Ингулец
14.04.2025 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:37
152
0

Ингулец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва аутсайдера и «львов»

13 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:37
152
0
Ингулец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 14 апреля, «Ингулец» в статусе хозяина поля в Александрии на КСК «Ника» сыграет матч 24-го тура УПЛ против «Карпат». Клуб из Петрово в официальных матчах львовскому клубу еще не уступал.

Ингулец

Петровский клуб второй круг чемпионата проводит в статусе хозяина поля и в этот раз будет принимать соперников в Александрии. В шести весенних матчах подопечные Василия Кобина завоевали 7 очков, но по-прежнему замыкают турнирную таблицу. В предыдущей игре «Ингулец» в Киеве в статусе хозяина поля уступил местной «Оболони» со счетом 0:1. Безголевая серия «желто-красных» продолжается 252 минуты. «Ингулец» может сыграть 20-й домашний безголевой матч в УПЛ.

Во второй части чемпионата «Ингулец» выступает существенно обновленным и омоложенным составом. Кстати, среди семи новичков петровцев есть и два игрока юношеской команды «Карпаты» - Максим Скороход и Виталий Катрич. Победа позволит команде Василия Кобина покинуть турнирное дно.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях поровну разделили очки с «Полесьем», сыграв вничью со счетом 1:1, и находятся на 6-м месте в турнирной таблице. «Карпаты» с 28 февраля не проигрывают в УПЛ на протяжении 5 игр: две победы и три ничьи. Вместе с тем, в гостях карпатовцы не побеждают уже 6 игр: две ничьи и четыре поражения.

Рулевой львовских «Карпат» Владислав Лупашко, который в прошлом сезоне возглавлял именно «Ингулец», был признан лучшим тренером февраля-марта в текущем чемпионате. Львовская команда может одержать 10-ю победу в УПЛ, которая приблизит «львов» к зоне еврокубков. Пропустит игру дисквалифицированный капитан команды Денис Мирошниченко.

Статистика встреч

«Карпаты» раньше трижды встречались с «Ингульцом» и еще не побеждали, сыграв вничью и потерпев два поражения. Первая игра соперников прошла еще в Первой лиге, 19 апреля 2024 года, во Львове. Тогда гости победили «зелено-белых» со счетом 2:1. Ответный матч в Петрово прошел 24 мая этого же года и тоже завершился победой «Ингульца» со счетом 2:1. Первая игра соперников в УПЛ состоялась во Львове 4 октября прошлого года и завершилась без забитых голов - ничья 0:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Евтухов (Днепр), который в УПЛ провел всего 8 матчей. «Ингулец» при этом арбитре сыграл один матч, победив в этом сезоне на выезде. «Карпаты» при Евтухове тоже провели одну игру и тоже победили в гостях.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в прошлых матчах с «Ингульцом» не смогли одержать победу. Петровцы в предыдущих двух играх чемпионата не побеждали. Прогнозируем ничейный результат в Александрии.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Дихтярук, Дубилей, Фарасеенко, Гаджук, Пушкарев, Могильный, Пятов, Волохатый, Сад.

«Карпаты»: Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Стецьков, Бабогло, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Краснопир.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
14 апреля 2025 -
15:30
Карпаты Львов
Ничья 4.10 Сделать ставку

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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