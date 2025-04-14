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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:24
674
0

Ингулец – Карпаты – 1:2. Дубль от Бабогло. Видео голов и обзор матча

Команды закрывают 24-й тур Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2025, 17:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:24
674
0
Ингулец – Карпаты – 1:2. Дубль от Бабогло. Видео голов и обзор матча
УПЛ

14 апреля в 15:30 проходит заключительный поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между петровским Ингульцом и львовскими Карпатами.

Матч проходит на стадионе «Ника» в Александрии.

«Ингулец» с первых минут начал активно наступать на ворота соперника. Однако такие действия дали возможность «Карпатам» ловить номинальных хозяев поля на контратаках.

На 5-й минуте львовяне заработали право на угловой, который завершился взятием ворот. Замкнул передачу Бабогло.

Уже на 11-й минуте «Карпаты» могли бы удвоить преимущество, но Бруниньо не смог обыграть Паламарчука с одиннадцатиметровой отметки.

Во втором тайме игроки «Ингульца» потеряли несколько моментов у ворот «Карпат», а вот гости наоборот своим шансом воспользовались. Владислав Бабогло на 81-й минуте оформил дубль.

А на 90-й минуте Кристиан Свистун один гол отыграл. Кристиан подавал, но «кожаный» срезался в ворота Кинарейкина.

УПЛ. 24-й тур. 14 апреля

Ингулец Петрово – Карпаты Львов – 1:2

Голы: Свистун, 90, – Бабогло, 5, 81

На 11-й минуте Бруниньо не реализовал пенальти

Видео голов и обзор матча

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Ингулец Ингулец - Карпаты видео голов и обзор Владислав Бабогло
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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