Владислав ЛУПАШКО: «У меня немало эмоций. Ингулец очень многое мне дал»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после победы своей команды над «Ингульцем» в 24 туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

– Такие матчи очень тяжелые, ведь когда ты контролируешь игру и она легко дается, а ты тратишь свои моменты – это бьет по психологии. Мы будем работать над этим. Это очень важная победа. Поздравляю всех болельщиков. Есть соперники, против которых тяжело играть. Когда я был футболистом и выступал в Кировоградской области, «Карпатам» всегда тяжело давались матчи против местных команд. Очень круто, что мы смогли победить. Мы потратили много чувств. Немного огорчило то, что мы подверглись этому давлению. Не было болельщиков, было очень тихо на стадионе, провокации, крик и давление на судью. В любом случае хорошо, что есть результат.

– Сегодня вы играли против бывшей команды. Это всегда особый момент.

– У меня немало эмоций, ведь «Ингулец» очень многое мне дал как игроку. Впоследствии здесь разрешили мне дебютировать в качестве тренера. В первом круге мы играли против команды, которую наш тренерский штаб фактически собирал.

Сейчас знакомых мне игроков меньше, потому в эмоциональном плане было легче. В том матче мы не выиграли, хотя имели достаточно моментов. После игры в первом круге на наш тренерский штаб было очень большое давление. Мы понимали, что не все были довольны, но знали, что делаем все правильно. Впоследствии это дало результат. Это явилось залогом сегодняшней победы. Не так много команд играли против «Ингульца» на выезде. Я уверен, что здесь будет тяжело каждой команде. «Ингулец» хорошо подготовлен в физическом плане и стремится играть в вертикальный футбол. Также они создают много опасностей во время стандартов, в частности аутов. За игру у команды не два-три угловых, а по 20. Поэтому здесь всем будет тяжело.

– Сегодня Владислав Бабогло оформил дубль.

– Очень качественная работа. Владислав посвятил голы своей беременной жене. Думаю, вся его семья сейчас радуется и запомнит этот момент на всю жизнь. После рождения ребенка они будут вместе просматривать этот матч. Для этого есть футбол. Он дарит много эмоций, – сказал Лупашко на пресс-конференции.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.