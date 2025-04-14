Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ЛУПАШКО: «У меня немало эмоций. Ингулец очень многое мне дал»
Премьер-лига
Ингулец
14.04.2025 15:30 – FT 1 : 2
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:00
549
0

Владислав ЛУПАШКО: «У меня немало эмоций. Ингулец очень многое мне дал»

Специалист ответил на вопросы журналистов после матча 24 тура УПЛ

14 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:00
549
0
Владислав ЛУПАШКО: «У меня немало эмоций. Ингулец очень многое мне дал»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после победы своей команды над «Ингульцем» в 24 туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

– Такие матчи очень тяжелые, ведь когда ты контролируешь игру и она легко дается, а ты тратишь свои моменты – это бьет по психологии. Мы будем работать над этим. Это очень важная победа. Поздравляю всех болельщиков. Есть соперники, против которых тяжело играть. Когда я был футболистом и выступал в Кировоградской области, «Карпатам» всегда тяжело давались матчи против местных команд. Очень круто, что мы смогли победить. Мы потратили много чувств. Немного огорчило то, что мы подверглись этому давлению. Не было болельщиков, было очень тихо на стадионе, провокации, крик и давление на судью. В любом случае хорошо, что есть результат.

– Сегодня вы играли против бывшей команды. Это всегда особый момент.

– У меня немало эмоций, ведь «Ингулец» очень многое мне дал как игроку. Впоследствии здесь разрешили мне дебютировать в качестве тренера. В первом круге мы играли против команды, которую наш тренерский штаб фактически собирал.

Сейчас знакомых мне игроков меньше, потому в эмоциональном плане было легче. В том матче мы не выиграли, хотя имели достаточно моментов. После игры в первом круге на наш тренерский штаб было очень большое давление. Мы понимали, что не все были довольны, но знали, что делаем все правильно. Впоследствии это дало результат. Это явилось залогом сегодняшней победы. Не так много команд играли против «Ингульца» на выезде. Я уверен, что здесь будет тяжело каждой команде. «Ингулец» хорошо подготовлен в физическом плане и стремится играть в вертикальный футбол. Также они создают много опасностей во время стандартов, в частности аутов. За игру у команды не два-три угловых, а по 20. Поэтому здесь всем будет тяжело.

– Сегодня Владислав Бабогло оформил дубль.

– Очень качественная работа. Владислав посвятил голы своей беременной жене. Думаю, вся его семья сейчас радуется и запомнит этот момент на всю жизнь. После рождения ребенка они будут вместе просматривать этот матч. Для этого есть футбол. Он дарит много эмоций, – сказал Лупашко на пресс-конференции.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.

По теме:
Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. Известна минимальная цена
ПАЛАМАРЧУК – о рекорде: «Сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать»
Источник: Динамо не планирует подписывать легионеров
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Бокс | 14 апреля 2025, 09:16 5
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»

Хьюи хочет боя с бывшим чемпионом мира

Илья КОВТУН: «В Хорватии люди больше радовались моей медали, чем украинцы»
Другие виды | 14 апреля 2025, 14:35 20
Илья КОВТУН: «В Хорватии люди больше радовались моей медали, чем украинцы»
Илья КОВТУН: «В Хорватии люди больше радовались моей медали, чем украинцы»

Гимнаст прокомментировал решение выступать под хорватским флагом

«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14.04.2025, 11:51
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Футбол | 14.04.2025, 06:23
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Украинский Холанд будет играть у легенды мирового футбола. Тот подтвердил
Футбол | 14.04.2025, 20:01
Украинский Холанд будет играть у легенды мирового футбола. Тот подтвердил
Украинский Холанд будет играть у легенды мирового футбола. Тот подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 1
Футбол
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 39
Футбол
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
14.04.2025, 06:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем