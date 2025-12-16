Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
Другие новости
16 декабря 2025, 00:46 | Обновлено 16 декабря 2025, 02:00
511
1

ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру

Диана Зотова показала свою новую фотосессию

16 декабря 2025, 00:46 | Обновлено 16 декабря 2025, 02:00
511
1 Comments
ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
Instagram. Диана Зотова

Украинская модель и участница шоу «Холостяк» Диана Зотова опубликовала в Instagram серию стильных фотографий, которые быстро привлекли внимание подписчиков и спортивной аудитории.

На снимках Зотова позирует в лаконичном черном платье, подчеркнув элегантность и роскошную фигуру. Публикация собрала тысячи лайков и множество комплиментов в комментариях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Диана Зотова – девушка украинского футболиста Николая Кухаревича, нападающего словацкого «Слована». Пара не скрывает отношений и периодически делится совместными моментами в соцсетях.

Зотова активно развивает модельную карьеру и остается одной из самых заметных медийных персон среди девушек украинских футболистов.

По теме:
ФОТО. Самая сексуальная журналистка показала свою беременность
ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ
ФОТО. Элина Свитолина показала свою жизнь
фото Диана Зотова lifestyle девушки Николай Кухаревич
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Футбол | 15 декабря 2025, 19:16 6
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу

Харьковский клуб попросил ровенчан воздерживаться от популистских заявлений

Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Футбол | 15 декабря 2025, 06:42 1
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято

Француза хотел купить «Аль-Хиляль»

Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Футбол | 15.12.2025, 09:59
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15.12.2025, 11:26
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб
Футбол | 16.12.2025, 00:32
Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб
Футболист Шахтера принял окончательное решение покинуть клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Розкішна❣️😻🥰
Ответить
0
Популярные новости
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 19
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 5
Хоккей
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем