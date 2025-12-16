ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
Диана Зотова показала свою новую фотосессию
Украинская модель и участница шоу «Холостяк» Диана Зотова опубликовала в Instagram серию стильных фотографий, которые быстро привлекли внимание подписчиков и спортивной аудитории.
На снимках Зотова позирует в лаконичном черном платье, подчеркнув элегантность и роскошную фигуру. Публикация собрала тысячи лайков и множество комплиментов в комментариях.
Диана Зотова – девушка украинского футболиста Николая Кухаревича, нападающего словацкого «Слована». Пара не скрывает отношений и периодически делится совместными моментами в соцсетях.
Зотова активно развивает модельную карьеру и остается одной из самых заметных медийных персон среди девушек украинских футболистов.
