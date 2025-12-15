Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Нужно опуститься на землю. Победить их практически нереально»
Чемпионат мира
15 декабря 2025, 04:32
КВАРЦЯНЫЙ: «Нужно опуститься на землю. Победить их практически нереально»

Известный тренер – о жеребьевке ЧМ-2026

УАФ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил шансы сборной Украины против потенциальных соперников на чемпионате мира: Нидерландов, Туниса и Японии.

– Из авторитетов Нидерланды не худший вариант?

– Думаю, да. Я не хотел бы видеть в соперниках сборной Украины Аргентину, Англию или Испанию. Можно вспомнить и французов. Если у них все лучшие футболисты будут в обойме, то обыграть их практически нереально.

– То есть, потенциальная жеребьевка для нас получилась…

– Нормальной. Но нужно опуститься на землю и сначала сделать все, чтобы пройти плей-офф раунд. Швеция еще не показала всей своей мощности. Весной эта сборная может быть на порядок качественнее, чем это было в отборочном турнире. Считаю, что скандинавы сильнее Японии или Туниса. Поэтому вся концентрация пока должна быть на мартовских матчах.

Напомним, что сборная Украины в полуфинале плей-офф раунда отбора ЧМ-2026 26 марта 2026 года встретится с командой Швеции. В случае победы в решающем матче за право попасть на Мундиаль подопечным Сергея Реброва 31 марта необходимо выиграть у победителя пары Польша – Албания.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Японии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
