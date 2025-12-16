Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Известно, что Суркис сказал футболистам Динамо после разгрома Вереса в УПЛ
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 08:32 |
1

Известно, что Суркис сказал футболистам Динамо после разгрома Вереса в УПЛ

Президент зашел в раздевалку после матча 16 тура УПЛ

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Полузащитник Динамо Александр Яцык признался, что после игры с Вересом (3:0) в 16 туре Украинской Премьер-лиги в раздевалку вошел президент клуба Игорь Суркис.

– Что президент Динамо сказал команде после игры?

– Зайдя в раздевалку, президент поблагодарил команду за игру и за первый полукруг, – сказал Яцык.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

Александр Яцык Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Динамо - Верес Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Комментарии 1
