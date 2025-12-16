Может возглавить тернопольскую Ниву? Дулуб отреагировал на слухи в СМИ

Известный тренер Олег Дулуб отреагировал на слухи о возможном назначении на должность главного тренера тернопольской Нивы, выступающей в Первой лиге Украины.

«Я слухи не комментирую», – лаконично сказал Дулуб в беседе с корреспондентом Sport.ua.

Олег Дулуб хорошо знаком с украинским футболом. Специалист в свое время возглавлял львовские Карпаты, одесский Черноморец, ПФК Львов и черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне тернопольская Нива занимает восьмое место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 22 турнирных балла после 17 сыгранных матчей.