Может возглавить тернопольскую Ниву? Дулуб отреагировал на слухи в СМИ
Специалист был достаточно лаконичным
Известный тренер Олег Дулуб отреагировал на слухи о возможном назначении на должность главного тренера тернопольской Нивы, выступающей в Первой лиге Украины.
«Я слухи не комментирую», – лаконично сказал Дулуб в беседе с корреспондентом Sport.ua.
Олег Дулуб хорошо знаком с украинским футболом. Специалист в свое время возглавлял львовские Карпаты, одесский Черноморец, ПФК Львов и черкасский ЛНЗ.
В нынешнем сезоне тернопольская Нива занимает восьмое место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 22 турнирных балла после 17 сыгранных матчей.
