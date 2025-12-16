Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-защитник Ливерпуля: В Челси явно что-то идет не так
Англия
16 декабря 2025, 05:32
Каррагер высказал мнение, что у лондонцев назревают внутренние проблемы

ФК Челси

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что в «Челси» назревают внутренние проблемы.

Ранее лондонский клуб обыграл «Эвертон» (2:0) в 16-м туре АПЛ, одержав первую победу за последние пять матчей. После встречи главный тренер команды Энцо Мареска отметил: «Последние 48 часов стали для меня самыми тяжелыми с момента прихода в клуб, поскольку многие люди не поддерживали ни меня, ни команду».

Каррагер считает, что подобные слова вызывают тревогу: «В «Челси» явно что-то идет не так. Неважно, копилась ли эта проблема давно или стала заметной лишь в последние дни, особенно если учитывать заявления Марески о недостатке поддержки после поражения от «Аталанты» (1:2).

Для болельщиков такие комментарии должны быть поводом для беспокойства. Я высоко ценю Мареску, однако создается впечатление, что начинается борьба за влияние, а подобные ситуации редко заканчиваются благополучно, особенно для тренера», – отметил Каррагер.

Отвечая на вопрос о возможном исходе ситуации, экс-футболист добавил: «Похоже, что он очевиден».

Челси Английская Премьер-лига Джейми Каррагер Ливерпуль Эвертон
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
