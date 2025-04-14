Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола подтвердил. Ман Сити наградил ветерана новым контрактом
Англия
14 апреля 2025, 08:36 |
627
0

Гвардиола подтвердил. Ман Сити наградил ветерана новым контрактом

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган продолжит защищать цвета «горожан»

14 апреля 2025, 08:36 |
627
0
Гвардиола подтвердил. Ман Сити наградил ветерана новым контрактом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардіола

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола заявив, що «містяни» підписали новий контракт з німецьким півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.

«У Гюндогана точно є контракт ще на один рік. Я не знаю, що буде влітку, але тепер у нього є контракт ще на рік», – лаконічно сказав Гвардіола.

Нова угода між футболістом і клубом діятиме до червня 2026 року. У нинішньому сезоні німецький півзахисник провів 43 матчі за «Манчестер Сіті» у всіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола вже знає, яку команду очолить після Манчестер Сіті

По теме:
«Будет следующим». Салах обратился к Ван Дейку. Капитан лаконично ответил
«Осталось выиграть два матча». Арне Слот рассказал, на чем фокус Ливерпуля
«Я разочарован». Капитан МЮ разнес одноклубников после поражения в АПЛ
Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Английская Премьер-лига продление контракта Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
Футбол | 14 апреля 2025, 03:50 5
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?

Александра Кучеренко занимается моделлингом

ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
Футбол | 13 апреля 2025, 19:33 8
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции

Александр поразил ворота Ризеспора на 15-й и 21-й в поединке 31-го тура

Имад АШУР: «Сколько нарушений не поставили? У меня все кипит, много эмоций»
Футбол | 14.04.2025, 05:57
Имад АШУР: «Сколько нарушений не поставили? У меня все кипит, много эмоций»
Имад АШУР: «Сколько нарушений не поставили? У меня все кипит, много эмоций»
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Футбол | 14.04.2025, 06:23
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Ингулец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.04.2025, 08:30
Ингулец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 7
Хоккей
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 22
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем