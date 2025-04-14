Гвардиола подтвердил. Ман Сити наградил ветерана новым контрактом

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола заявив, що «містяни» підписали новий контракт з німецьким півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.

«У Гюндогана точно є контракт ще на один рік. Я не знаю, що буде влітку, але тепер у нього є контракт ще на рік», – лаконічно сказав Гвардіола.

Нова угода між футболістом і клубом діятиме до червня 2026 року. У нинішньому сезоні німецький півзахисник провів 43 матчі за «Манчестер Сіті» у всіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола вже знає, яку команду очолить після Манчестер Сіті