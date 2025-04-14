Гвардиола подтвердил. Ман Сити наградил ветерана новым контрактом
Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган продолжит защищать цвета «горожан»
Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола заявив, що «містяни» підписали новий контракт з німецьким півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.
«У Гюндогана точно є контракт ще на один рік. Я не знаю, що буде влітку, але тепер у нього є контракт ще на рік», – лаконічно сказав Гвардіола.
Нова угода між футболістом і клубом діятиме до червня 2026 року. У нинішньому сезоні німецький півзахисник провів 43 матчі за «Манчестер Сіті» у всіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола вже знає, яку команду очолить після Манчестер Сіті
🚨 OFFICIAL: Ilkay Gündogan’s contract at Man City will now be valid until June 2026, one more season clause triggered.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2025
“Gündo has one more year contract, definitely. What's going to happen in the summer I don't know, but he has one more year contract now”, says Pep Guardiola. pic.twitter.com/tuHUWvDn81
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