Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть английский клуб.

По информации испанских СМИ, легендарный бразилец Роналдо настаивает на том, чтобы Пеп возглавил сборную Бразилии по футболу. У обоих отличные отношения. Гвардиола заинтересован в том, чтобы возглавить пятикратных чемпионов мира, но сейчас Пеп сосредоточен на том, чтобы доработать свой контракт с «Манчестер Сити», который действует до лета 2026 года.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что его внимание полностью сосредоточено на удачном завершении сезона после того, как его команда сыграла вничью с «Ман Юнайтед» (0:0) в 196-м дерби Манчестера.