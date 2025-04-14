ГВАРДИОЛА: «Будьте осторожны. Я недостаточно хорош для этого»
Пеп ответил на критику Фабио Капелло
Титулованный итальянский тренер Фабио Капелло обвинил наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу во вреде футболу. Гвардиола ответил итальянцу.
«Я прислушиваюсь ко всему, что люди говорят обо мне. Так что будьте осторожны! Господин Фабио Капелло это говорит не впервые. Я недостаточно хорош, чтобы выиграть итальянский футбол», – сказал Гвардоила.
Ранее Капелло объяснил, почему считает Гвардиолу высокомерным. Итальянец припомнил испанцу, как из-за этого он потерпел несколько поражений в финалах Лиги чемпионов.
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