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  4. ГВАРДИОЛА: «Будьте осторожны. Я недостаточно хорош для этого»
Англия
14 апреля 2025, 00:41 |
153
0

ГВАРДИОЛА: «Будьте осторожны. Я недостаточно хорош для этого»

Пеп ответил на критику Фабио Капелло

14 апреля 2025, 00:41 |
153
0
ГВАРДИОЛА: «Будьте осторожны. Я недостаточно хорош для этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Титулованный итальянский тренер Фабио Капелло обвинил наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу во вреде футболу. Гвардиола ответил итальянцу.

«Я прислушиваюсь ко всему, что люди говорят обо мне. Так что будьте осторожны! Господин Фабио Капелло это говорит не впервые. Я недостаточно хорош, чтобы выиграть итальянский футбол», – сказал Гвардоила.

Ранее Капелло объяснил, почему считает Гвардиолу высокомерным. Итальянец припомнил испанцу, как из-за этого он потерпел несколько поражений в финалах Лиги чемпионов.

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Фабио Капелло Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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