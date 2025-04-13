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Ньюкасл
13.04.2025 18:30 – FT 4 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
13 апреля 2025, 19:21 | Обновлено 13 апреля 2025, 19:49
118
0

Ньюкасл – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

13 апреля 2025, 19:21 | Обновлено 13 апреля 2025, 19:49
118
0
Ньюкасл – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 18:30 проходит матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1 к перерыву).

На гол Сандро Тонали для сорок у красных дьяволов ответил Алехандро Гарначо.

ГОЛ! 1:0. Сандро Тонали, 24 мин

ГОЛ! 1:1. Алехандро Гарначо, 37 мин

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
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Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Сандро Тонали Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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