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Чемпионат Испании
Осасуна
13.04.2025 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 апреля 2025, 11:39 |
6
0

Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 15:00 поединок 31 тура испанской Ла Лиги

13 апреля 2025, 11:39 |
6
0
Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Осасуна – Жирона
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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