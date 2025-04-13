13 апреля на «Эль-Садар» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором Осасуна встретится с Жироной. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Осасуна

Команда в 2024-м году завершила достаточно длительный цикл, на протяжении которого играла под руководством одного и того же наставника, Аррасате. Безусловно, он вписал имя в историю проекте, сначала закрепившись с лифтом, принятым во втором дивизионе, среди середняков Примеры, а в позапрошлом сезоне повторив рекорд, выйдя в финал кубка. Еще и в Ла Лиге тогда были 7-ми. Вот только после пика пошел заметный откат: 45 очков и только 11-е место.

Смена наставника была ожидаемой, и поначалу привнесла положительный импульс. Но сейчас, весной, все меньше веры в то, что в итоге Висенте Морено повторит хотя бы прошлый сезон своего предшественника. После вылета из кубка, с февраля, и в чемпионате побеждать перестали. В прошлом туре Леганесу позволили сровнять, привезя пенальти в свои ворота в концовке.

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Жирона

Клуб как раз в прошлом сезоне, пока нынешний соперник сдувался, выстрелил. В свой четвертый сезон в Примере всего и на второй год после возвращения из Сегунды удалось сенсационно финишировать третьими в итоговой таблице. Впрочем, это был именно что разовый прыжок выше головы. Мичел Санчес остался на тренерском посту, но заменить ушедших летом звезд не получилось.

Сейчас команда провалилась везде, от дебютной для себя Лиги чемпионов и до кубка. Что-то в первом круге выходило в Примере, и казалось, что хотя бы за 7-е место зацепиться будет реально. Но и там с конца января обыграли только Лас-Пальмас. Даже с Алавесом в прошлом туре на своем поле проиграли - как бы так к концу мая до падения в зону вылета не докатиться.

Статистика личных встреч

Трижды кряду в этой паре выигрывали каталонцы, причем в этом сезоне еще и разгромно, 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы немного больше верят в успех принимающей стороны. Но она не в форме, ну, а гости просто ужасны. Ставим тут на скучные тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua Осасуна Жирона Тотал меньше 2.5 1.74 Сделать ставку

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