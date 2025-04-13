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Осасуна
13.04.2025 15:00 – FT 2 : 1
Жирона
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13 апреля 2025, 17:20 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:40
160
1

Цыганков не помог. Жирона минимально уступила Осасуне

Каталонская команда рискует оказаться в зоне вылета

13 апреля 2025, 17:20 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:40
160
1
Цыганков не помог. Жирона минимально уступила Осасуне
C. A. Osasuna

13 января в матче 31-го тура Ла Лиги «Жирона» на выезде встречалась с «Осасуной».

Полузащитник Виктор Цыганков в составе «Жироны» вышел с первых минут матча.

Первый тайм проходил с минимальным преимуществом каталонцев. Но игроки «Жироны» не смогли это преимущество превратить в результат. Зато «Осасуна» своим моментом воспользовалась. Автором гола стал Анте Будимир.

Во втором тайме «Жирона» попыталась отыграться. Это позволило хозяевам поля поймать соперника на контратаке. На 79-й минуте Пабло Ибанес удвоил преимущество «Осасуны».

Единственное, на что сподобились игроки «Жироны», - это гол на последних минутах. Забил Ясер Асприлья.

Виктор Цыганков провел на поле 51 минуту, а после был заменен именно на автора гола Асприлью.

«Жирона» после этого матча находится на 16-й позиции с 34 баллами. «Лас-Пальмас», который находится в зоне вылета, имеет 29 зачетных баллов.

«Осасуна» поднялась на 12-ю позицию с 38 очками.

Ла Лига. 31-й тур. 13 апреля

Осасуна - Жирона - 2:1

Голы: Будимир, 38, Ибаньес, 79, – Асприлья, 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ясер Асприлья (Жирона).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Ибаньес (Осасуна).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Анте Будимир чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна Жирона Виктор Цыганков Ясер Асприлья
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Lulinnha
Вите надо бороться за выживание. В последних матчах сезона вижу две реальные победы (Леганес и Вальядолид). Остальные матчи максимум ничья или проигрыш. Мой прогноз: наберут 8 очков. Хватит ли ? Посмотрим. 
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