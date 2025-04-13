Цыганков не помог. Жирона минимально уступила Осасуне
Каталонская команда рискует оказаться в зоне вылета
13 января в матче 31-го тура Ла Лиги «Жирона» на выезде встречалась с «Осасуной».
Полузащитник Виктор Цыганков в составе «Жироны» вышел с первых минут матча.
Первый тайм проходил с минимальным преимуществом каталонцев. Но игроки «Жироны» не смогли это преимущество превратить в результат. Зато «Осасуна» своим моментом воспользовалась. Автором гола стал Анте Будимир.
Во втором тайме «Жирона» попыталась отыграться. Это позволило хозяевам поля поймать соперника на контратаке. На 79-й минуте Пабло Ибанес удвоил преимущество «Осасуны».
Единственное, на что сподобились игроки «Жироны», - это гол на последних минутах. Забил Ясер Асприлья.
Виктор Цыганков провел на поле 51 минуту, а после был заменен именно на автора гола Асприлью.
«Жирона» после этого матча находится на 16-й позиции с 34 баллами. «Лас-Пальмас», который находится в зоне вылета, имеет 29 зачетных баллов.
«Осасуна» поднялась на 12-ю позицию с 38 очками.
Ла Лига. 31-й тур. 13 апреля
Осасуна - Жирона - 2:1
Голы: Будимир, 38, Ибаньес, 79, – Асприлья, 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
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