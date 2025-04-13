Осасуна – Жирона. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 15:00 поединок 31 тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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События матча
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