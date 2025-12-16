Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк назвал главную проблему Динамо после увольнения Шовковского
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 15:40 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:49
454
0

Костюк назвал главную проблему Динамо после увольнения Шовковского

Есть вопросы к завершению атак

16 декабря 2025, 15:40 | Обновлено 16 декабря 2025, 15:49
454
0
Костюк назвал главную проблему Динамо после увольнения Шовковского
ФК Динамо Киев

Исполняющий обязанности тренера Динамо Игорь Костюк считает, что команда еще не полностью перестроилась под его футбол после увольнения Александра Шовковского.

«Не все получается еще. До меня играли в другой футбол, сложно быстро перестроиться. Особенно это касается завершения атак. Мы должны быстрее доставлять мяч в зону завершения атаки, а не оставлять мяч где-то позади. Видели с Фиорентиной, что доходим на половине поля соперника, но и мяч не доставляем в зону завершения, и игроки не добегают».

«Это проблема. Где-то уже перестроились, но не полностью. Прострелы есть, а завершения нет», – сказал Костюк.

Под руководством Костюка команда дважды выиграла и дважды проиграла.

По теме:
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
ЯРМОЛЕНКО: «Была не очень серьезная травма. Я пропустил три недели»
Клуб АПЛ нацелился на игрока Динамо и сборной Украины
Игорь Костюк Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Футбол | 16 декабря 2025, 07:10 27
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»

Команда хочет сразу выйти в 1/8 финала Лиги конференций

Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15 декабря 2025, 20:10 29
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?

Украинский специалист оказался в очень сложной ситуации

Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Футбол | 16.12.2025, 07:37
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16.12.2025, 08:18
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Футбол | 16.12.2025, 13:39
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 5
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем