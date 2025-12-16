Костюк назвал главную проблему Динамо после увольнения Шовковского
Есть вопросы к завершению атак
Исполняющий обязанности тренера Динамо Игорь Костюк считает, что команда еще не полностью перестроилась под его футбол после увольнения Александра Шовковского.
«Не все получается еще. До меня играли в другой футбол, сложно быстро перестроиться. Особенно это касается завершения атак. Мы должны быстрее доставлять мяч в зону завершения атаки, а не оставлять мяч где-то позади. Видели с Фиорентиной, что доходим на половине поля соперника, но и мяч не доставляем в зону завершения, и игроки не добегают».
«Это проблема. Где-то уже перестроились, но не полностью. Прострелы есть, а завершения нет», – сказал Костюк.
Под руководством Костюка команда дважды выиграла и дважды проиграла.
