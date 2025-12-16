Костюк назвал главную проблему Динамо после увольнения Шовковского

Исполняющий обязанности тренера Динамо Игорь Костюк считает, что команда еще не полностью перестроилась под его футбол после увольнения Александра Шовковского.

«Не все получается еще. До меня играли в другой футбол, сложно быстро перестроиться. Особенно это касается завершения атак. Мы должны быстрее доставлять мяч в зону завершения атаки, а не оставлять мяч где-то позади. Видели с Фиорентиной, что доходим на половине поля соперника, но и мяч не доставляем в зону завершения, и игроки не добегают».

«Это проблема. Где-то уже перестроились, но не полностью. Прострелы есть, а завершения нет», – сказал Костюк.

Под руководством Костюка команда дважды выиграла и дважды проиграла.