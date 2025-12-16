Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:17
909
6

Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»

Менеджмент ждет изменений

16 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:17
909
6 Comments
Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»
ФК Шахтер

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна считает, что во второй части сезона команда Арды Турана будет выглядеть сильнее, чем в первой половине чемпионата.

«После перерыва мы собираемся в Турции, в Анталье, и будем готовиться ко второй части сезона. Я считаю, что это будет уже другая команда. Алиссон возвращается, Марлон возвращается, Проспер Оба к нам присоединится».

«Я уверен, что во второй части Шахтер будет выглядеть иначе, сильнее», – сказал Срна.

Команда завершит 2025 год матчем против Риеки в Лиге конференций.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Нефтчи – это Динамо и Шахтер. Высокий уровень»
БАРАНОВ: «Мы недобрали где-то 3-5 очков и могли быть выше»
Ливерпуль нацелился на трансфер вундеркинда, которого хотел Шахтер
Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16 декабря 2025, 09:33 1
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»

Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Футбол | 16 декабря 2025, 14:04 8
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото

«Аркадаг» третий раз в своей истории занял первое место в чемпионате Туркменистана

Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16.12.2025, 08:18
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Футбол | 16.12.2025, 19:34
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Саме так. Перемога в фіналі ЛЧ вже не за горами. Неймовірний Шахтар повертається
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Та куди вже сильніше? Срна ж уже розповідав про найсильніший Шахтар в історії (який зміг виграти почесну брозулетку).
Ответить
+5
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
👍👍🟧⚒️⬛
Весна буде надзвичайно цікавою! Хочеться нарешті взяти гору над Поліссям в УПЛ та реванш в ЛНЗ! Ну і, звісно, поборотись за другий єврокубок в історії Шахтаря!
Дякую футболу, що додає сенсу жити заради такої інтриги🙏 😊
Ответить
+4
Chemp83
Головне аби срни не було
Ответить
-4
Петро
Так це вже було
Ответить
-4
Популярные новости
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 25
Футбол
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем