Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна считает, что во второй части сезона команда Арды Турана будет выглядеть сильнее, чем в первой половине чемпионата.

«После перерыва мы собираемся в Турции, в Анталье, и будем готовиться ко второй части сезона. Я считаю, что это будет уже другая команда. Алиссон возвращается, Марлон возвращается, Проспер Оба к нам присоединится».

«Я уверен, что во второй части Шахтер будет выглядеть иначе, сильнее», – сказал Срна.

Команда завершит 2025 год матчем против Риеки в Лиге конференций.