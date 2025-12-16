Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»
Менеджмент ждет изменений
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна считает, что во второй части сезона команда Арды Турана будет выглядеть сильнее, чем в первой половине чемпионата.
«После перерыва мы собираемся в Турции, в Анталье, и будем готовиться ко второй части сезона. Я считаю, что это будет уже другая команда. Алиссон возвращается, Марлон возвращается, Проспер Оба к нам присоединится».
«Я уверен, что во второй части Шахтер будет выглядеть иначе, сильнее», – сказал Срна.
Команда завершит 2025 год матчем против Риеки в Лиге конференций.
Весна буде надзвичайно цікавою! Хочеться нарешті взяти гору над Поліссям в УПЛ та реванш в ЛНЗ! Ну і, звісно, поборотись за другий єврокубок в історії Шахтаря!
Дякую футболу, що додає сенсу жити заради такої інтриги🙏 😊