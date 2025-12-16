Президент Ла Лиги ответил на претензии Реала

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику президента «Реала» Флорентино Переса по поводу расследования «дела Негрейры».

Ранее Перес заявил: «Непонятно, почему «Реал» остался один в этой ситуации. Как можно игнорировать крупнейший скандал в истории футбола?»

Тебас ответил через X: «Не искажайте факты, господин президент. Вмешательство в судебный процесс происходит по установленным правилам явки в суд. Процедура была ясна: прокурор, адвокат Эстрады Фернандеса, Ла Лига и, наконец, «Реал», который явился последним.

Вы помните, почему были последними? Пассивность. Кстати, прокурор задал 19 вопросов, адвокат Эстрады – 2, прежде чем вопросы задали представители Ла Лиги. На последующие вопросы «Реала» уже ответили Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.

Слова о «пассивности» демонстрируют не только неуважение к суду, но и оскорбляют разум тех, кто понимает процесс. Ла Лига действует по процедурам и не выдумывает истории, в отличие от других».