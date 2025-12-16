Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Ла Лиги ответил на претензии Реала
Испания
16 декабря 2025, 03:56 |
62
0

Тебас ответил на критику Флорентино Переса

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику президента «Реала» Флорентино Переса по поводу расследования «дела Негрейры».

Ранее Перес заявил: «Непонятно, почему «Реал» остался один в этой ситуации. Как можно игнорировать крупнейший скандал в истории футбола?»

Тебас ответил через X: «Не искажайте факты, господин президент. Вмешательство в судебный процесс происходит по установленным правилам явки в суд. Процедура была ясна: прокурор, адвокат Эстрады Фернандеса, Ла Лига и, наконец, «Реал», который явился последним.

Вы помните, почему были последними? Пассивность. Кстати, прокурор задал 19 вопросов, адвокат Эстрады – 2, прежде чем вопросы задали представители Ла Лиги. На последующие вопросы «Реала» уже ответили Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.

Слова о «пассивности» демонстрируют не только неуважение к суду, но и оскорбляют разум тех, кто понимает процесс. Ла Лига действует по процедурам и не выдумывает истории, в отличие от других».

Напомним, «Барселоне» предъявили обвинения в даче взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Жоан Лапорта давал показания 12 декабря, того же дня свидетельствовали Луис Энрике и Эрнесто Вальверде. Вопросы Лапорте задавали также представители «Реала».

По теме:
Тренер Барселоны прокомментировал критику судей от Реала
Барселона определила первую зимнюю трансферную цель
Тренер Реала под прицелом – продолжит ли Алонсо работу?
Хавьер Тебас Ла Лига Флорентино Перес Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Луис Энрике Эрнесто Вальверде
Михаил Олексиенко Источник
