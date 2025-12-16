Президент Ла Лиги ответил на претензии Реала
Тебас ответил на критику Флорентино Переса
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику президента «Реала» Флорентино Переса по поводу расследования «дела Негрейры».
Ранее Перес заявил: «Непонятно, почему «Реал» остался один в этой ситуации. Как можно игнорировать крупнейший скандал в истории футбола?»
Тебас ответил через X: «Не искажайте факты, господин президент. Вмешательство в судебный процесс происходит по установленным правилам явки в суд. Процедура была ясна: прокурор, адвокат Эстрады Фернандеса, Ла Лига и, наконец, «Реал», который явился последним.
Вы помните, почему были последними? Пассивность. Кстати, прокурор задал 19 вопросов, адвокат Эстрады – 2, прежде чем вопросы задали представители Ла Лиги. На последующие вопросы «Реала» уже ответили Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.
Слова о «пассивности» демонстрируют не только неуважение к суду, но и оскорбляют разум тех, кто понимает процесс. Ла Лига действует по процедурам и не выдумывает истории, в отличие от других».
Напомним, «Барселоне» предъявили обвинения в даче взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Жоан Лапорта давал показания 12 декабря, того же дня свидетельствовали Луис Энрике и Эрнесто Вальверде. Вопросы Лапорте задавали также представители «Реала».
