Президент Ла Лиги Тебас ответил на расследование по Барселоне

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал начало расследования в отношении него из–за вероятного разглашения закрытой информации, касавшейся «Барселоны» и сделки по продаже 475 VIP–лож на «Камп Ноу» за 100 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что руководителю лиги потенциально грозит отстранение от должности сроком до одного года. Высший спортивный совет (CSD) рассмотрел претензию Мигеля Анхеля Галана, возглавляющего Ассоциацию за прозрачность и демократию в спорте, и пришел к выводу, что публикация экономических данных «Барселоны» в пресс–релизе (который позже был оперативно удален с ресурса Ла Лиги) может расцениваться как нарушение.

В октябре этого года данная жалоба была официально передана в Административный спортивный суд (TAD).

«Я наблюдал подобный сценарий много раз: на данный момент против меня уже три уголовных дела, а жалобам в CSD я уже потерял счет. Их стратегия не меняется: засыпать инстанции жалобами и надеяться, что хоть одна из них сработает.

Я же, тем временем, продолжаю заниматься своими непосредственными обязанностями: работаю на благо профессионального футбола. Остальное, как и в прошлом, закончится ничем... а их же выстрел в конечном итоге обернется против них самих», – заявил Тебас.