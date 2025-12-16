Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Кубок Либертадорес
16 декабря 2025, 13:49
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине

Через нашу Премьер-лигу прошло немало хороших легионеров, которым покорялись большие вершины

Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine

В конце ноября в перуанской столице Лиме состоялся финал 66-го по счету розыгрыша Кубка Либертадорес – самого престижного футбольного клубного турнира Южной Америки. Участие в решающей схватке приняли Палмейрас и Фламенго, а победителем оказались “стервятники”, одолевшие оппонента благодаря единственному мячу экс-футболиста Реала, Манчестер Сити и Ювентуса Данило.

В этом финале за Фламенго также сыграл 27-летний колумбийский вингер Хорхе Карраскаль, имевший в прошлом непосредственное отношение к украинскому клубному футболу. И это шикарный повод поговорить о тех, кто еще выигрывал Кубок Либертадорес среди игроков, выступавших в отечественной Премьер-лиге…

Хорхе Карраскаль

Воспитанник академии Мильонариоса Хорхе Карраскаль оказался в Европе летом 2016 года, когда его позвали продолжить свое футбольное развитие в юношеской команде Севильи. Из Испании техничного и быстрого вингера и привезли в Украину Карпаты, которые летом 2017-го сперва арендовали южноамериканца, а спустя 12 месяцев выкупили его контракт полноценно за 2 миллиона евро.

В стане Карпат Карраскаль быстро проявил свой талант и лидерские качества. Колумбиец феерил в атаке “львов”, вследствие чего привлек интерес со стороны отечественных грандов – Динамо и Шахтера. Однако дальше сплетен в СМИ дело тогда так и не зашло, а второй сезон в УПЛ Хорхе провел уже значительно хуже, плюс ко всему у Карпат возникли проблемы с выплатой денег за его трансфер Севилье.

В январе 2019 года Карраскаль уехал в аренду в Ривер Плейт, вскоре был выкуплен этим клубом, а в феврале 2022-го, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, уехал играть на болота за тамошних “коней”. В стране 404 Карраскаль провел три с половиной года, и лишь летом 2025-го за 12,5 миллионов евро перебрался во Фламенго. Этот переход позволил наконец Хорхе разжиться по-настоящему топовыми трофеями. Со “стервятниками” вингер стал чемпионом Бразилии, а недавно выиграл еще и Кубок Либертадорес. Кто знает, возможно, после этого у Хорхе возникнет еще один шанс попробовать свои силы в Европе…

Луис Адриано

Getty Images. Луис Адриано

Центрфорвард Луис Адриано оказался в Украине в марте 2007 года, когда Шахтер выплатил за него Интернасьоналу компенсацию в размере 3 миллионов евро. Несмотря на проблемы с реализацией моментов, Адриано удалось стать лучшим бомбардиром “горняков” в истории, выиграть с командой массу национальных трофеев, а также Кубок УЕФА-2009, а летом 2015 года перебраться за 14 миллионов евро в Милан.

В итальянском гранде дела у бразильца откровенно не задались, и спустя полтора года он, как и многие южноамериканцы, отличился крайней неразборчивостью в своих карьерных направлениях – отбыл играть в рф за спартак. Но летом 2019-го Луиса за 1 миллион евро выкупил Палмейрас, где нападающий провел необычайно успешные следующие два с половиной года. За этот период Адриано дважды выигрывал Кубок Либертадорес, причем в обоих случаях играл непосредственно в финалах, проведя полные поединки – от свистка до свистка.

В начале февраля 2022-го Луис Адриано вернулся в Европу, став футболистом турецкого Антальяспора. Там задержался лишь на год, не имея больших успехов. Затем вернулся на родину, поиграл еще полтора года за Интернасьонал и Виторию, и с лета 2024-го оказался в статусе свободного агента. Спустя год поисков нового клуба Луис Адриано официально объявил о завершении карьеры. Пока о дальнейших планах 38-летнего экс-форварда Шахтера ничего не известно…

Алан Патрик

Центральному полузащитнику Алану Патрику удалось выиграть Кубок Либертадорес еще в раннем возрасте. В 2011 году, когда хавбеку было всего 20, он в составе Сантоса добрался до финала самого престижного клубного турнира Южной Америки, который на тот момент состоял из двух матчей. В первом противостоянии с уругвайским Пеньяролем (0:0) Патрик вышел на поле на замену на заключительные 11 минут матча, а весь ответный поединок провел на скамье запасных.

Летом 2011 года Алан Патрик за 4 миллиона евро перебрался в Шахтер, но в донецкой команде заиграть сразу не сумел. Длительное время полузащитника отдавали в аренду различным бразильским клубам, а важной фигурой для “горняков” у Алана удалось стать после ухода из Шахтера Мирчи Луческу. Внимание на способности Патрика обратил Паулу Фонсека, который и заменил титулованного румынского специалиста, вследствие чего бразильский хавбек на несколько лет превратился в одного из ключевых исполнителей “оранжево-черных”.

Не исключено, что в Шахтере Алан Патрик мог бы и закончить карьеру, однако в апреле 2022-го хавбек был вынужден покинуть донецкий клуб из-за начала полномасштабной войны в Украине. Его за 2 миллиона евро подписал Интернасьонал, где 34-летний Патрик выступает и поныне, имея контракт со сроком действия до конца следующего года.

Дуду

Getty Images. Дуду

А вот талантливый бразильский вингер Дуду переезжал в Украину в молодом возрасте еще не будучи победителем Кубка Либертадорес. В августе 2011-го Динамо заплатило 5 миллионов евро, чтобы выкупить у Крузейро контракт невысокого, но очень техничного футболиста, однако тот в столице Украины заиграть так и не смог.

В начале 2015-го Динамо за 3 миллиона евро продало Дуду в Палмейрас, посчитав, что этот футболист так и не сможет раскрыться на топ-уровне. Но вскоре вингер доказал ошибочность подобного мнения. Дуду стал одним из лидеров и любимцем фанатов Палмейраса, с которым четырежды становился чемпионом Бразилии и два раза выигрывал Кубок Либертадорес.

В настоящий момент 33-летний Дуду все еще продолжает играть в футбол на высшем уровне в родной для него Бразилии. Ныне он имеет контракт до конца 2027 года с Атлетико Минейро, в составе которого в сезоне-2025 решал вовсе не наивысшие задачи, а в большей степени боролся за сохранение для «петушков» прописки в элите, которые сумели практически в последний момент квалифицироваться в первый этап Южноамериканского кубка-2026 (своего рода аналог Лиги Европы УЕФА).

Бернард

А вот еще один действующий 33-летний действующий футболист Атлетико Минейро – Бернард – перебирался в Украину как абсолютная звезда. В 2013 году вингеру в рядах “петушков” посчастливилось выиграть Кубок Либертадорес в непростой дуэли с парагвайской Олимпией. Тогда на выезде Атлетико Минейро проиграл 0:2, а дома взял реванш с таким же счетом, и для определения победителя потребовалась серия пенальти, где успех сопутствовал бразильцам – 4:3.

Летом 2013 года Атлетико Минейро на волне славы сумел выгодно продать Бернарда в Украину. 25 миллионов евро за вингера выложил Шахтер, переписав свой клубный рекорд по дороговизне приобретенных новичков. Однако в стане “горняков” Бернард длительное время не мог найти себя, так как Мирча Луческу не видел этого футболиста в составе. Поговаривали, что покупка Бернарда была личной прихотью владельца клуба Рината Ахметова, а Луческу выступал против нее, по причине чего в дальнейшем специально “мариновал” дорогого новичка на скамейке запасных.

Дела к лучшему для Бернарда, как и для Алана Патрика, в Шахтере пошли, когда донецкую команду возглавил Паулу Фонсека. Техничный вингер на какое-то время даже превратился в одного из лидеров атаки “оранжево-черных”, но… В 2018 году у Бернарда истек контракт с Шахтером, а подписывать новую сделку футболист отказался, после чего уехал в Эвертон. В АПЛ заиграть у Бернарда не вышло, и спустя три сезона его за 1 миллион евро продали в ОАЭ. Еще через год бразилец оказался в Панатинаикосе, а с лета 2024-го вновь защищает цвета родного для себя Атлетико Минейро…

Жулиано

Getty Images. Жулиано

Атакующий центральный полузащитник Жулиано также перебирался в Украину уже как обладатель Кубка Либертадорес. В 2010 году он в составе Интернасьонала принял участие в финальных битвах за престижный трофей с мексиканской Гвадалахарой. Тогда “колорадос” выиграли в обоих матчах – 2:1 на выезде и 3:2 дома, – а Жулиано забивал в каждом из этих поединков.

В начале января 2011 года Жулиано за 11 миллионов евро перешел в Днепр. У Хуанде Рамоса бразилец был одним из важнейших футболистов первой команды, проведя за днепрян 108 официальных матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач. Известно, что еще летом 2013-го Жулиано обращался с официальным письмом к тогдашнему владельцу Днепра Игорю Коломойскому, прося об уходе из клуба. Бразилец мотивировал это тем, что его супруга так и не смогла адаптироваться к жизни в Украине. Но Коломойский отказался продавать Жулиано, вследствие чего тот, отыграв еще один сезон за Днепр, не пожелал продлевать контракт с клубом. Днепряне были вынуждены продать Жулиано в Гремио по сниженной цене – за 6 миллионов евро, чтобы не потерять хавбека бесплатно.

Примечательно, что спустя два года Жулиано, семье которого якобы плохо жилось в Украине, согласился перебраться в рф, где год провел за зенит… Дальше бразилец продолжил “собирать на безбедную старость”, выступая в Турции за Фенербахче и Истанбул Башакшехир, а также в Саудовской Аравии за Аль-Наср. На родину хавбек вернулся в 2021-м. Сперва выступал за Коринтианс, затем – за Сантос, а с начала нынешнего года является игроком Атлетико Паранаэнсе, которому помог вернуться в Серию А, финишировав на втором месте в Серии Б.

Тайсон

Getty Images. Тайсон

Вингер Тайсон становился обладателем Кубка Либертадорес еще в 2010 году, в начале своей профессиональной карьеры. Тогда 22-летний вингер принял участие в 11 матчах турнира, однако преимущественно выходил на замены, отыграв в общей сложности лишь 428 минут. В обоих финалах против Гвадалахары Тайсон играл, но в отличие от партнера по команде Жулиано, который также вскоре оказался в Украине, не забивал.

В конце августа 2010 года Тайсон за 6 миллионов евро перебрался в Металлист, где довольно быстро сумел заявить о себе, хотя тогдашнему коучу харьковчан Мирону Маркевичу и пришлось повозиться с проблемным легионером, очень часто проявляющим свои эмоции и жалующимся на различные обстоятельства. Как бы там ни было, но Тайсон сумел стать одним из лидеров Металлиста, а в начале 2013-го за 15 миллионов евро перешел в Шахтер, где отыграл следующие восемь лет и успел стать знаковой фигурой для современной истории “горняков”.

Отъезд Тайсона из Украины случился в апреле 2021 года. “Горняки” согласились отпустить вингера в Интернасьонал свободным агентом, так как до этого футболист начал создавать проблемы для клуба в раздевалке. Сам Тайсон впоследствии признал, что должен был уйти более красиво, однако он оставался таким, каким он и был изначально. После двух лет на родине Тайсон все-таки вернулся в Европу, и с января 2023-го выступает за греческий ПАОК. В свои 37 лет бразилец все еще является важной фигурой для своей команды и получает стабильную игровую практику.

Марлон Сантос

30-летний центрбек Марлон Сантос и ныне выступает в УПЛ. Он является футболистом Шахтера, который летом 2021-го отдал за его подписание 12 миллионов евро Сассуоло. В команде Роберто Де Дзерби бразилец был ключевой фигурой, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Марлон Сантос предпочел покинуть стан «горняков». Он выступал в Италии за Монцу, в Бразилии за Флуминенсе и в США за Лос-Анджелес. Писали даже, что Марлон расторг контракт с Шахтером, однако по факту летом 2025-го центрбек вернулся в стан “оранжево-черных”.

Обладателем Кубка Либертадорес Марлону Сантосу посчастливилось стать в 2023 году, когда он играл за Флуминенсе. Тогда “трехцветные” в финале турнира в дополнительное время со счетом 2:1 обыграли аргентинский Бока Хуниорс. Сам Марлон тот поединок начинал на скамейке запасных, но на 52-й минуте вышел на замену из-за травмы Фелипе Мело.

Примечательно, что пока статус обладателя Кубка Либертадорес не слишком-то и помогает Марлону Сантосу в борьбе за место в основе Шахтера. Турецкий наставник “горняков” Арда Туран видит в опытном бразильце лишь футболиста ближайшей ротации…

Текст: meta.ua

