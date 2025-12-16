Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК: «Там одни легионеры играют, а местные игроки – на замене»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 20:20 |
1715
3

Игорь КОСТЮК: «Там одни легионеры играют, а местные игроки – на замене»

Наставник киевлян высказался о следующем поединке с «Ноа»

16 декабря 2025, 20:20 |
1715
3 Comments
Игорь КОСТЮК: «Там одни легионеры играют, а местные игроки – на замене»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о следующем еврокубковом матче против армянского клуба «Ноа».

– Какая задача будет стоять перед командой в заключительном матче Лиги конференций, который уже не будет иметь турнирного значения?

– У нашего клуба есть своя репутация и история, поэтому мы не можем позволить себе выйти на поле без мотивации, даже если результат не повлияет на турнирное положение. Для нас важно отстоять честь клуба.

Хотя «Ноа» представляет Армению, фактически состав команды сформирован из легионеров, тогда как местные футболисты в основном остаются в резерве. Именно поэтому мы должны действовать с полной самоотдачей, максимально сосредоточенно и показать достойную игру, защищая имя клуба.

«Динамо» сыграет против «Ноа» 18 декабря в 22:00.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Нефтчи – это Динамо и Шахтер. Высокий уровень»
СРНА: «Арда не боится рисковать. Шахтер держит украинский футбол в Европе»
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
Динамо Киев Игорь Костюк Лига конференций Ноа Ереван
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
Футзал | 16 декабря 2025, 08:53 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча

Станислав Гончаренко возглавил «Сухую Балку»

Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15 декабря 2025, 20:10 30
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?

Украинский специалист оказался в очень сложной ситуации

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Футбол | 16.12.2025, 19:47
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Футбол | 16.12.2025, 14:04
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit18
Біда з тими легіонерами, нє, шоб свої вихованці грали
Ответить
0
SandroKing
Та не переживай, выиграешь и три года можно не переживать о зарплате. 
Ответить
0
Spaceman
Досить називать СаШо тренером
Ответить
0
Популярные новости
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем