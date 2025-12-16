Игорь КОСТЮК: «Там одни легионеры играют, а местные игроки – на замене»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился мыслями о следующем еврокубковом матче против армянского клуба «Ноа».

– Какая задача будет стоять перед командой в заключительном матче Лиги конференций, который уже не будет иметь турнирного значения?

– У нашего клуба есть своя репутация и история, поэтому мы не можем позволить себе выйти на поле без мотивации, даже если результат не повлияет на турнирное положение. Для нас важно отстоять честь клуба.

Хотя «Ноа» представляет Армению, фактически состав команды сформирован из легионеров, тогда как местные футболисты в основном остаются в резерве. Именно поэтому мы должны действовать с полной самоотдачей, максимально сосредоточенно и показать достойную игру, защищая имя клуба.

«Динамо» сыграет против «Ноа» 18 декабря в 22:00.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.