Альянса Лима впервые за 20 матчей не проиграла бразильской команде

В матче второго тура Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» сыграл вничью на «Морумби» с перуанской «Альянсой» из Лимы со счетом 2:2.

Этот матч прервал длинную серию из поражений «Альянсы» против бразильских команд.

До этой игры 19 матчей подряд клуб из Перу проигрывал в матчах против команд из Бразилии.

В сегодняшней игре после первого тайма «Альянса» также проигрывала со счетом 2:0.

Стоит заметить, что в составе «Альянсы» до сих пор играет 41-летний Паоло Герреро, который с 2004 по 2012 годы выступал за «Баварию» и «Гамбург» в немецкой Бундеслиге.

⭐🇵🇪 Paolo Guerrero, one of the stars for @ClubALOficial! ⚽ pic.twitter.com/WwFqwUMrNn