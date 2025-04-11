Альянса Лима впервые за 20 матчей не проиграла бразильской команде
Перуанцы сумели добыть ничью в матче Кубка Либертадорес против «Сан-Паулу»
В матче второго тура Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» сыграл вничью на «Морумби» с перуанской «Альянсой» из Лимы со счетом 2:2.
Этот матч прервал длинную серию из поражений «Альянсы» против бразильских команд.
До этой игры 19 матчей подряд клуб из Перу проигрывал в матчах против команд из Бразилии.
В сегодняшней игре после первого тайма «Альянса» также проигрывала со счетом 2:0.
Стоит заметить, что в составе «Альянсы» до сих пор играет 41-летний Паоло Герреро, который с 2004 по 2012 годы выступал за «Баварию» и «Гамбург» в немецкой Бундеслиге.
1 - Es la primera vez en la historia que Alianza Lima 🇵🇪 puntúa visitando a un equipo de Brasil en la CONMEBOL Libertadores, esto tras 19 derrotas seguidas. Pipo. pic.twitter.com/MWiDth0LCy— OptaJavier (@OptaJavier) April 11, 2025
⭐🇵🇪 Paolo Guerrero, one of the stars for @ClubALOficial! ⚽ pic.twitter.com/WwFqwUMrNn— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) April 10, 2025
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