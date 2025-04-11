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Кубок Либертадорес
11 апреля 2025, 10:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 11:08
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0

Альянса Лима впервые за 20 матчей не проиграла бразильской команде

Перуанцы сумели добыть ничью в матче Кубка Либертадорес против «Сан-Паулу»

11 апреля 2025, 10:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 11:08
135
0
Альянса Лима впервые за 20 матчей не проиграла бразильской команде
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» сыграл вничью на «Морумби» с перуанской «Альянсой» из Лимы со счетом 2:2.

Этот матч прервал длинную серию из поражений «Альянсы» против бразильских команд.

До этой игры 19 матчей подряд клуб из Перу проигрывал в матчах против команд из Бразилии.

В сегодняшней игре после первого тайма «Альянса» также проигрывала со счетом 2:0.

Стоит заметить, что в составе «Альянсы» до сих пор играет 41-летний Паоло Герреро, который с 2004 по 2012 годы выступал за «Баварию» и «Гамбург» в немецкой Бундеслиге.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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