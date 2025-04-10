«Не списывайте нас со счетов». Реакция фанов на матч ПСЖ – Астон Вилла
ПСЖ одержал волевую победу
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимал «Астон Виллу». Хозяева пропустили первыми, но затем отправили в ворота соперника три мяча.
«ПСЖ» владел инициативой, но пропустил первым. На 35-й минуте Морган Роджерс завершил быструю атаку «Астон Виллы».
Хозяева отыгрались через три минуты. Дезире Дуэ отличным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. На 49-й минуте Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперед, а на второй компенсированной минуте Нуну Мендеш поставил точку в матче. «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:1 и перед ответным матчем может чувствовать себя вполне уверенно.
Фаны парижского клуба остались довольны результатом.
LFC RED: Без Мбаппе лучше, он вас сдерживал.
レイ: Я предсказываю, что в финале будет встреча «Барселоны» и «ПСЖ».
Xolani Xola Mhlongo: Эта команда играет в лучший футбол в Европе… Прекрасно.
Болельщики «Астон Виллы» огорчены поражением, но не теряют надежды.
BDD: Третий гол был обидным. Но на «Вилла Парк» мы можем их взять.
Titteps7: Не списывайте нас со счетов пока.
Jason Connolly: Хорошая производительность и почти достойный результат, учитывая все обстоятельства. ПСЖ, несомненно, лучшая команда, с которой мы играли весь сезон – на мили впереди любой команды АПЛ. Кажется, гора слишком велика, чтобы подняться сейчас, но кто знает…
Ryan: Забили важный гол на выезде, будем надеяться, что на следующей неделе он понадобится.
Bzp: Как жаль, что мы не смогли удержать счет 2-1. Мы так чертовски хорошо выступили. Сегодня вечером вообще нет никакого стыда. Забудьте о Ливерпуле, это на 100% лучшая команда в Европе прямо сейчас. Они пойдут дальше и выиграют.
The first round is ours! 🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 9, 2025
🔜 See you next Tuesday at Villa Park! 👊
THIS IS PARIS!!!#PSGAVFC 3-1 | @ChampionsLeague pic.twitter.com/fOcley9Blr
Defeat in Paris — we head to Villa Park for the second leg next week. #PSGAVL #UCL pic.twitter.com/jUYsB1adgF— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 9, 2025
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