В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимал «Астон Виллу». Хозяева пропустили первыми, но затем отправили в ворота соперника три мяча.

«ПСЖ» владел инициативой, но пропустил первым. На 35-й минуте Морган Роджерс завершил быструю атаку «Астон Виллы».

Хозяева отыгрались через три минуты. Дезире Дуэ отличным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. На 49-й минуте Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперед, а на второй компенсированной минуте Нуну Мендеш поставил точку в матче. «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:1 и перед ответным матчем может чувствовать себя вполне уверенно.

Фаны парижского клуба остались довольны результатом.

LFC RED: Без Мбаппе лучше, он вас сдерживал.

レイ: Я предсказываю, что в финале будет встреча «Барселоны» и «ПСЖ».

Xolani Xola Mhlongo: Эта команда играет в лучший футбол в Европе… Прекрасно.

Болельщики «Астон Виллы» огорчены поражением, но не теряют надежды.

BDD: Третий гол был обидным. Но на «Вилла Парк» мы можем их взять.

Titteps7: Не списывайте нас со счетов пока.

Jason Connolly: Хорошая производительность и почти достойный результат, учитывая все обстоятельства. ПСЖ, несомненно, лучшая команда, с которой мы играли весь сезон – на мили впереди любой команды АПЛ. Кажется, гора слишком велика, чтобы подняться сейчас, но кто знает…

Ryan: Забили важный гол на выезде, будем надеяться, что на следующей неделе он понадобится.

Bzp: Как жаль, что мы не смогли удержать счет 2-1. Мы так чертовски хорошо выступили. Сегодня вечером вообще нет никакого стыда. Забудьте о Ливерпуле, это на 100% лучшая команда в Европе прямо сейчас. Они пойдут дальше и выиграют.

