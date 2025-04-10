Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике достиг юбилейной отметки с Пари Сен-Жерменом
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 08:41 |
147
0

Луис Энрике достиг юбилейной отметки с Пари Сен-Жерменом

Первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов стал для испанца знаковым

10 апреля 2025, 08:41 |
147
0
Луис Энрике достиг юбилейной отметки с Пари Сен-Жерменом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Для 54-летнего испанца Луиса Энрике матч против «Астон Виллы» стал 100-м во главе ПСЖ.

Юбилейный матч тренера завершился со счетом 3:1 в пользу парижан.

Под руководством Луиса Энрике Пари Сен-Жермен одержал 71 победу, 18 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

Напомним, ранее испанский специалист привел ПСЖ в свой 13-й титул чемпиона Франции.

По теме:
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
В Испании раскритиковали игрока Барселоны после разгромной победы в ЛЧ
ВИДЕО. «Были ошибки». Реакция Флика после разгромной победы в матче ЛЧ
Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла Луис Энрике статистика
Николай Титюк Источник: CBS Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Футбол | 09 апреля 2025, 09:54 4
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала

Карло взял всю вину на себя

Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 10 апреля 2025, 08:00 0
Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч
Лион – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/4 финала Лиги Европы состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09.04.2025, 23:42
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Футбол | 10.04.2025, 02:23
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Футбол | 10.04.2025, 01:15
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 6
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 2
Бокс
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 6
Футбол
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
08.04.2025, 21:41 15
Футбол
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем