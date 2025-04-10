Лига чемпионов10 апреля 2025, 08:41 |
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Луис Энрике достиг юбилейной отметки с Пари Сен-Жерменом
Первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов стал для испанца знаковым
10 апреля 2025, 08:41 |
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Для 54-летнего испанца Луиса Энрике матч против «Астон Виллы» стал 100-м во главе ПСЖ.
Юбилейный матч тренера завершился со счетом 3:1 в пользу парижан.
Под руководством Луиса Энрике Пари Сен-Жермен одержал 71 победу, 18 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.
Напомним, ранее испанский специалист привел ПСЖ в свой 13-й титул чемпиона Франции.
Luis Enrique’s record after 100 games at PSG is EXCEPTIONAL 👏 📊 🇫🇷 pic.twitter.com/u3djHw3TDs— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 9, 2025
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