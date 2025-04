Луис Энрике достиг юбилейной отметки с Пари Сен-Жерменом

Для 54-летнего испанца Луиса Энрике матч против «Астон Виллы» стал 100-м во главе ПСЖ.

Юбилейный матч тренера завершился со счетом 3:1 в пользу парижан.

Под руководством Луиса Энрике Пари Сен-Жермен одержал 71 победу, 18 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

Напомним, ранее испанский специалист привел ПСЖ в свой 13-й титул чемпиона Франции.

Luis Enrique’s record after 100 games at PSG is EXCEPTIONAL 👏 📊 🇫🇷 pic.twitter.com/u3djHw3TDs