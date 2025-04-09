Обладателя Золотого мяча уволили с клуба после четырех месяцев работы
Загребское «Динамо» попрощалось с Фабио Каннаваро
Знаменитый бывший футболист, а ныне тренер Фабио Каннаваро был уволен с должности главного тренера загребского »Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба:
«Со среды Каннаваро больше не является наставником первой команды «Динамо». Он провел чуть больше трех месяцев во главе загребского клуба и возглавлял «синих» в 14 официальных и трех товарищеских матчах.
Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить тренера Фабио за его огромные усилия, преданность делу и дружелюбие. Желаем ему всего наилучшего на его будущем спортивном и жизненном пути. До конца сезона команду временно возглавит нынешний помощник тренера Сандро Перкович».
Каннаваро в 2006 году стал обладателем Золотого мяча. В качестве тренера возглавлял итальянские «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а также несколько китайских клубов.
«Динамо» Загреб занимает третье место в турнирной таблице, в активе клуба – 46 баллов. Отставание от лидера – «Хайдука» – составляет восемь очков.
Fabio Cannavaro od ove srijede više nije trener prve momčadi Dinama. Na klupi maksimirskog kluba boravio je nešto dulje od tri mjeseca i vodio plave u 14 natjecateljskih i tri pripremne utakmice.— GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 9, 2025
Treneru Cannavaru od srca zahvaljujemo na silnom trudu, angažmanu i susretljivosti… pic.twitter.com/Pj3Kq1RtHa
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