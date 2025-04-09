Обладателя Золотого мяча уволили с клуба после четырех месяцев работы

Знаменитый бывший футболист, а ныне тренер Фабио Каннаваро был уволен с должности главного тренера загребского »Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Со среды Каннаваро больше не является наставником первой команды «Динамо». Он провел чуть больше трех месяцев во главе загребского клуба и возглавлял «синих» в 14 официальных и трех товарищеских матчах.

Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить тренера Фабио за его огромные усилия, преданность делу и дружелюбие. Желаем ему всего наилучшего на его будущем спортивном и жизненном пути. До конца сезона команду временно возглавит нынешний помощник тренера Сандро Перкович».

Каннаваро в 2006 году стал обладателем Золотого мяча. В качестве тренера возглавлял итальянские «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а также несколько китайских клубов.

«Динамо» Загреб занимает третье место в турнирной таблице, в активе клуба – 46 баллов. Отставание от лидера – «Хайдука» – составляет восемь очков.