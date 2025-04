Модрич и Льюис-Скелли среди рекордсменов четвертьфиналов Лиги чемпионов

Лука Модрич стал третьим старейшим игроком, сыгравшим в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Райан Гиггз в 2014 году – 40 и 123 дня;

Алессандро Костакурта в 2006 году – 39 лет и 339 дней;

Лука Модрич в 2025 году – 39 лет и 211 дней.

Майлз Льюис-Скелли стал вторым самым молодым англичанином, сыгравшим в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Джуд Беллингем в 2021 году – 17 лет и 281 день;

Майлз Льюис-Скелли в 2025 году – 18 лет и 194 дня.

