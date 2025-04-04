Украина. Премьер лига04 апреля 2025, 16:35 |
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Ингулец – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 23-го тура УПЛ
04 апреля 2025, 16:35 |
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4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».
Игра, где обеим командам нужна победа.
Активнее начали игроки столичного клуба. Именно они создали первый полумомент, но Устименко в штрафной площадке не дотянулся до мяча.
На 13-й минуте Константин Бычек поймал на противоходе голкипера «Ингульца» и открыл счет в матче.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 4 апреля
Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1 (идет второй тайм)
Голы: Бичек, 13
Видео голов и обзор матча
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