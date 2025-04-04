Ингулец – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».

Игра, где обеим командам нужна победа.

Активнее начали игроки столичного клуба. Именно они создали первый полумомент, но Устименко в штрафной площадке не дотянулся до мяча.

На 13-й минуте Константин Бычек поймал на противоходе голкипера «Ингульца» и открыл счет в матче.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 4 апреля

Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1 (идет второй тайм)

Голы: Бичек, 13

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