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  4. Ингулец – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 16:35 |
314
0

Ингулец – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 23-го тура УПЛ

04 апреля 2025, 16:35 |
314
0
Ингулец – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».

Игра, где обеим командам нужна победа.

Активнее начали игроки столичного клуба. Именно они создали первый полумомент, но Устименко в штрафной площадке не дотянулся до мяча.

На 13-й минуте Константин Бычек поймал на противоходе голкипера «Ингульца» и открыл счет в матче.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 4 апреля

Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1 (идет второй тайм)

Голы: Бичек, 13

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец Ингулец - Оболонь видео голов и обзор Константин Бычек
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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