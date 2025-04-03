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  4. ПСЖ готовит Реалу круглую сумму за вице-чемпиона мира. Хотят иметь трио
Испания
03 апреля 2025, 14:55 |
354
0

ПСЖ готовит Реалу круглую сумму за вице-чемпиона мира. Хотят иметь трио

Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку

03 апреля 2025, 14:55 |
354
0
ПСЖ готовит Реалу круглую сумму за вице-чемпиона мира. Хотят иметь трио
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

«Пари Сен-Жермен» интересуется французским полузащитником мадридского «Реала» Эдуардо Камавингой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане готовят предложение по трансферу 22-летнего футболиста в размере 60 миллионов евро. По плану клуба, он должен составить звездное трио в полузащите «ПСЖ» вместе с Витиньей и Жоау Невешом.

В сезоне 2024/25 Эдуардо Камавинга провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 года в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Давид Алаба может завершить карьеру.

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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