Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель из-за травмы. Реакция болельщиков

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Борнмут» принимал «Манчестер Сити». Хозяева открыли счет в первом тайме, но форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнял счет на 49-й минуте.

Вскоре норвежец получил травму и на 61-й минуте покинул поле. Вышедший на замену Омар Мармуш забил победный для «Манчестер Сити» мяч.

После матча Холанд покидал стадион на костылях. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что по оценкам медицинской службы клуба форвард пропустит 5-7 недель. Новость огорчила болельщиков.

Yorkshire Lass: Ну что ж, будем надеяться, что эти врачи знают свое дело! Здоровый Холанд – как йоркширский чай – крепкий и готовый к конкуренции!

Durk: Тяжело, но Холанд – зверь, он скоро вернется.

ScoopaKoopa44: Время Мармуша.

Emir 130 tears: Чертов ад…. Этот сезон полон боли, и страдания, не могут дождаться, когда они закончатся.

Be Positive!: Сейчас у Салаха есть настоящий шанс получить золотую бутсу, когда Холанд остался вне поля.

ʚɞ: Хм, тяжелый период для Холанда, Манчестер Сити будет действительно чувствовать его отсутствие в это время, но будем надеяться, что он вернется сильнее после восстановления.

Dbeee: Футбол лучше, когда топовые игроки в форме. Желаю Холанду скорейшего выздоровления!

Adam Marrett: Травма Холанда была ужасной, так как Кук упал на его лодыжку. Это не связано с усталостью, и это могло случиться с кем угодно.

Leo: Это большой удар для Манчестер Сити и болельщиков Холанда. Он был в невероятной форме, поэтому любую травму тяжело перенести. Надеюсь, он вернется сильнее, чем когда-либо. Команде точно будет не хватать его присутствия на поле!

PEP 💬 (On Erling Haaland's fitness) The doctors told me between five and seven weeks [out]. So hopefully for the end of season and FIFA Club World Cup he will be ready. pic.twitter.com/N8acuLgkYS

PEP 💬 We don’t have another player with his [Erling Haaland's] skills or specific qualities we know that but we have to adapt. For many years, we've played with different ways up front and it depends on the qualities of the players. We’re going to find another solution. pic.twitter.com/SxlsPf31Sm