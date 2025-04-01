Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель из-за травмы. Реакция болельщиков
Англия
01 апреля 2025, 16:21 |
221
0

Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель из-за травмы. Реакция болельщиков

Форвард «Манчестер Сити» получил травму в матче Кубка Англии

01 апреля 2025, 16:21 |
221
0
Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель из-за травмы. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Борнмут» принимал «Манчестер Сити». Хозяева открыли счет в первом тайме, но форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнял счет на 49-й минуте.

Вскоре норвежец получил травму и на 61-й минуте покинул поле. Вышедший на замену Омар Мармуш забил победный для «Манчестер Сити» мяч.

После матча Холанд покидал стадион на костылях. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что по оценкам медицинской службы клуба форвард пропустит 5-7 недель. Новость огорчила болельщиков.

Yorkshire Lass: Ну что ж, будем надеяться, что эти врачи знают свое дело! Здоровый Холанд – как йоркширский чай – крепкий и готовый к конкуренции!

Durk: Тяжело, но Холанд – зверь, он скоро вернется.

ScoopaKoopa44: Время Мармуша.

Emir 130 tears: Чертов ад…. Этот сезон полон боли, и страдания, не могут дождаться, когда они закончатся.

Be Positive!: Сейчас у Салаха есть настоящий шанс получить золотую бутсу, когда Холанд остался вне поля.

ʚɞ: Хм, тяжелый период для Холанда, Манчестер Сити будет действительно чувствовать его отсутствие в это время, но будем надеяться, что он вернется сильнее после восстановления.

Dbeee: Футбол лучше, когда топовые игроки в форме. Желаю Холанду скорейшего выздоровления!

Adam Marrett: Травма Холанда была ужасной, так как Кук упал на его лодыжку. Это не связано с усталостью, и это могло случиться с кем угодно.

Leo: Это большой удар для Манчестер Сити и болельщиков Холанда. Он был в невероятной форме, поэтому любую травму тяжело перенести. Надеюсь, он вернется сильнее, чем когда-либо. Команде точно будет не хватать его присутствия на поле!

По теме:
Выбыл надолго. Бразильский легионер Руха не сыграет против Динамо
Пеп Гваридола нацелился на нидерландского полузащитника Милана
Тренер подтвердил. Один из лучших игроков мира выбыл на длительный срок
травма Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Борнмут травма голеностопа Эрлинг Холанд реакция болельщиков Борнмут - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
Футбол | 31 марта 2025, 19:41 44
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера

В перспективе сине-желтую футболку главной команды страны может надеть Педриньо

«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Футбол | 01 апреля 2025, 09:28 5
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ

Мирон Маркевич не верит в одесский «Черноморец»

Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Футбол | 01.04.2025, 12:13
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Испании
Футбол | 01.04.2025, 16:41
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Испании
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Испании
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Бокс | 01.04.2025, 08:22
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
01.04.2025, 00:11 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 5
Бокс
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
31.03.2025, 02:53 1
Бокс
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 26
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем