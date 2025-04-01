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Англия
01 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 01 апреля 2025, 15:07
967
0

Тренер подтвердил. Один из лучших игроков мира выбыл на длительный срок

Эрлинг Холанд, по словам Жузепа Гвардиолы, пропустит от 5 до 7 недель

01 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 01 апреля 2025, 15:07
967
0
Тренер подтвердил. Один из лучших игроков мира выбыл на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался относительно травмы норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, которую тот получил в последнем календарном матче – четвертьфинале Кубка Англии против «Борнмута» (2:1):

«Врачи сказали мне, что Эрлинг Холанд пропустит 5-7 недель. Надеюсь, что в конце сезона и на клубном чемпионате мира он сможет нам помочь».

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 30 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

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Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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