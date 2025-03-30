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  4. Карпаты – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 16:43 |
940
0

Карпаты – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встречаются в 22-м туре УПЛ

30 марта 2025, 16:43 |
940
0
Карпаты – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Чорноморець

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Карпаты» и «Черноморец».

Первые минуты матча прошли в равной борьбе. Моментами львовяне проводили опасные атаки, но до удара дело не доходило.

Подопечные Александра Кучера действовали осторожно и искали свои возможности в контратаках.

На 41-й минуте голкипер Артур Рудько нарушил правила в собственной штрафной площадке. Бруниньо уверенно реализовал пенальти.

Прошло еще три минуты и Анастасия Романова снова показала на отметку. Бразилец Бруниньо оформил дубль.

В начале второго тайма Бруниньо оформил хет-трик.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 30 марта

Карпаты Львов – Черноморец Одесса – 2:0 (перерыв)

Голы: Бруниньо, 41 (с пенальти), 44 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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