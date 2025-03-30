Карпаты – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Карпаты» и «Черноморец».

Первые минуты матча прошли в равной борьбе. Моментами львовяне проводили опасные атаки, но до удара дело не доходило.

Подопечные Александра Кучера действовали осторожно и искали свои возможности в контратаках.

На 41-й минуте голкипер Артур Рудько нарушил правила в собственной штрафной площадке. Бруниньо уверенно реализовал пенальти.

Прошло еще три минуты и Анастасия Романова снова показала на отметку. Бразилец Бруниньо оформил дубль.

В начале второго тайма Бруниньо оформил хет-трик.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 30 марта

Карпаты Львов – Черноморец Одесса – 2:0 (перерыв)

Голы: Бруниньо, 41 (с пенальти), 44 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча