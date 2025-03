ВИДЕО. С пасом через все поле. Степанов вновь забил за Байер U-19

В воскресенье, 16 марта, состоялся матч между «Байером» U-19 и «Гамбургом» U-19 в молодежной лиге Германии.

Единственный гол в матче забил украинский нападающий хозяев поля Артем Степанов после паса через все поле от голкипера. Почти весь матч «аптекари» провели в меньшинстве: Куровски получил красную карточку на 14-й минуте матча

Это уже 5 гол Артема в последних 4 матчах.

Молодежный чемпионат Германии. 14-й тур

Байер – Гамбург – 1:0

Гол: Степанов, 12

Удаление: Куровски, 14

Stepanov on target once again for Leverkusen U19s yday



He opened the scoring v Hamburg U19



No youth NT call ups this month though…



No U19 NT but likes of Hodya opted over him in U20…



I get Artem is still only 17 but that shouldn’t really matter

pic.twitter.com/z00MRk0N7G