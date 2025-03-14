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  4. Челси подпишет талантливого вингера. Его называли «португальским Ямалем»
Англия
14 марта 2025, 10:14 |
314
0

Челси подпишет талантливого вингера. Его называли «португальским Ямалем»

Джевани Куэнда покинет «Спортинг»

14 марта 2025, 10:14 |
314
0
Челси подпишет талантливого вингера. Его называли «португальским Ямалем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джевани Куэнда

Лондонский «Челси» вскоре подпишет контракт с португальским вингером лиссабонского «Спортинга» Джевани Куэндой, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали все условия трансфера и личного соглашения 17-летнего футболиста, которого недавно журналисты называли «португальским Ламином Ямалом».

Отмечается, что игрок присоединится к клубу только в 2026 году.

В сезоне 2024/25 Джевани Куэнда провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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трансферы Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Челси трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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