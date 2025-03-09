Баркола впервые достиг отметки в 20 голевых действий в одном сезоне Лиги 1
Брэдли отметился голом и ассистом в поединке против «Ренна»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола во встрече против «Ренна» отметился забитым мячом и ассистом, что позволило ему впервые в карьере достичь отметки в 20 результативных действий в одном розыгрыше Лиги 1 (13 Г + 7 А).
8 марта состоялся матч 25-го тура французского чемпионата между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.
Для достижения этого количества голевых действий французскому вингеру понадобилось 25 поединков.
В текущей кампании Лиги 1 команда Луиса Энрике располагается на первой позиции в турнирной таблице (20 побед, 5 ничьих, 0 поражений).
Bradley Barcola has reached 20 goal involvements in a Ligue 1 campaign for the very first time.— Squawka (@Squawka) March 8, 2025
◎ 25 games
◉ 13 goals
◉ 7 assists
The 22-year-old is in fine form, with eight goals and eight assists in his last 16 games across all competitions. 💫 pic.twitter.com/mvHu5O3cSm
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