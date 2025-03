Баркола впервые достиг отметки в 20 голевых действий в одном сезоне Лиги 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола во встрече против «Ренна» отметился забитым мячом и ассистом, что позволило ему впервые в карьере достичь отметки в 20 результативных действий в одном розыгрыше Лиги 1 (13 Г + 7 А).

8 марта состоялся матч 25-го тура французского чемпионата между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Для достижения этого количества голевых действий французскому вингеру понадобилось 25 поединков.

В текущей кампании Лиги 1 команда Луиса Энрике располагается на первой позиции в турнирной таблице (20 побед, 5 ничьих, 0 поражений).

