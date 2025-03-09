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  4. Баркола впервые достиг отметки в 20 голевых действий в одном сезоне Лиги 1
Франция
09 марта 2025, 19:44 | Обновлено 09 марта 2025, 20:14
77
0

Баркола впервые достиг отметки в 20 голевых действий в одном сезоне Лиги 1

Брэдли отметился голом и ассистом в поединке против «Ренна»

09 марта 2025, 19:44 | Обновлено 09 марта 2025, 20:14
77
0
Баркола впервые достиг отметки в 20 голевых действий в одном сезоне Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола во встрече против «Ренна» отметился забитым мячом и ассистом, что позволило ему впервые в карьере достичь отметки в 20 результативных действий в одном розыгрыше Лиги 1 (13 Г + 7 А).

8 марта состоялся матч 25-го тура французского чемпионата между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Для достижения этого количества голевых действий французскому вингеру понадобилось 25 поединков.

В текущей кампании Лиги 1 команда Луиса Энрике располагается на первой позиции в турнирной таблице (20 побед, 5 ничьих, 0 поражений).

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Ренн Ренн - ПСЖ Брэдли Баркола статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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