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Саудовская Аравия
08 марта 2025, 00:10 | Обновлено 08 марта 2025, 00:20
227
0

Красота симметрии. Голы Роналду поделились пополам в возрастном разрезе

Криштиану отметился забитым мячом в ворота команды Бущана

08 марта 2025, 00:10 | Обновлено 08 марта 2025, 00:20
227
0
Красота симметрии. Голы Роналду поделились пополам в возрастном разрезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Наср» Криштиану Роналду отметился забитым мячом против «Аль-Шабаб» и сравнял свое количество голов до и после 30 лет (по 463).

7 марта состоялся поединок 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Всего на счету португальца 926 мячей. Наибольшее количество голов Роналду забил в составе мадридского «Реала» (450), а за все остальные команды в целом – 476 («Манчестер Юнайтед» – 145, сборная Португалии – 135, «Ювентус» – 101, «Аль-Наср» – 90, «Спортинг» – 5).

В нынешнем сезоне Криштиану провел 25 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 4 ассиста.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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