Слезы Фонсеки. Футболисты Лиона заставили тренера растрогаться в матче ЛЕ

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», накануне не сдержал эмоции в поединке 1/8 финала Лиги Европы против ФКСБ (3:1), который его команда проводила в Бухаресте.

После забитого мяча все футболисты «Лиона» подбежали к Фонсеке, окружили его и продемонстрировали единство с тренером, который несколько дней назад, как раз в день рождения, получил «подарок» от футбольных властей Франции – 9-месячную дисквалификацию за нападение на арбитра.

После того, как игроки «Лиона» разбежались, Фонсека еще какое-то время приходил в себя и старался сдержать слезы, чтобы не проявить чрезмерную эмоциональность на публике.

Ранее адвокаты Фонсеки хотели использовать тему войны в Украине, чтобы объяснить эмоциональный срыв тренера в матче чемпионата Франции. Не исключено, что эта тактика им еще поможет на стадии апелляции.

Yesterday, Lyon coach Fonseca was suspended for 9 months in the French league for attacking the referee.



Today in the Europa League, Lyon players scored a goal and went to celebrate with their coach, Fonseca could not control himself and cried ♥️🥲🥲pic.twitter.com/4dmDKTb6NM