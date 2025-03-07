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Лига Европы
07 марта 2025, 11:00 | Обновлено 07 марта 2025, 11:02
890
0

Слезы Фонсеки. Футболисты Лиона заставили тренера растрогаться в матче ЛЕ

Несколько дней назад экс-коуч «Шахтера» получил 9-месячный бан во Франции

07 марта 2025, 11:00 | Обновлено 07 марта 2025, 11:02
890
0
Слезы Фонсеки. Футболисты Лиона заставили тренера растрогаться в матче ЛЕ
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Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», накануне не сдержал эмоции в поединке 1/8 финала Лиги Европы против ФКСБ (3:1), который его команда проводила в Бухаресте.

После забитого мяча все футболисты «Лиона» подбежали к Фонсеке, окружили его и продемонстрировали единство с тренером, который несколько дней назад, как раз в день рождения, получил «подарок» от футбольных властей Франции – 9-месячную дисквалификацию за нападение на арбитра.

После того, как игроки «Лиона» разбежались, Фонсека еще какое-то время приходил в себя и старался сдержать слезы, чтобы не проявить чрезмерную эмоциональность на публике.

Ранее адвокаты Фонсеки хотели использовать тему войны в Украине, чтобы объяснить эмоциональный срыв тренера в матче чемпионата Франции. Не исключено, что эта тактика им еще поможет на стадии апелляции.

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Паулу Фонсека ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лион Лига Европы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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