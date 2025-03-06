Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 18:40 |
419
0

Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ 2024/25

06 марта 2025, 18:40 |
419
0
Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

6 марта проходит матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Перед стартом противостояния горняки с 39 очками занимали третье место в таблице чемпионата Украины. У Кривбасса 31 пункт и пятая строчка.

УПЛ 2024/25. 20-й тур, 6 марта

Шахтер – Кривбасс 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Начало матча Шахтер – Кривбасс перенесено
Шовковский дал оценку тяжелой победе Динамо в матче УПЛ и сравнил с ЛЧ
Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 марта 2025, 17:45 36
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прагматизм «горняков» и провал криворожцев

Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Бокс | 05 марта 2025, 19:58 3
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене

Поединок планируется в Лондоне

Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Футбол | 05.03.2025, 20:33
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 06.03.2025, 18:25
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 1
Бокс
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 2
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 1
Бокс
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем