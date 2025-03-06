Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 марта проходит матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

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Перед стартом противостояния горняки с 39 очками занимали третье место в таблице чемпионата Украины. У Кривбасса 31 пункт и пятая строчка.

УПЛ 2024/25. 20-й тур, 6 марта

Шахтер – Кривбасс – 0:0 (матч продолжается)

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Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция