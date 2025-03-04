Испания04 марта 2025, 22:56 | Обновлено 04 марта 2025, 22:57
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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
04 марта 2025, 22:56 | Обновлено 04 марта 2025, 22:57
776
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4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.
Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0).
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Родриго, 4 мин
ГОЛ! 1:1. Хулиан Альварес, 32 мин
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