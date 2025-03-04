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Испания
04 марта 2025, 22:56 | Обновлено 04 марта 2025, 22:57
776
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

04 марта 2025, 22:56 | Обновлено 04 марта 2025, 22:57
776
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.

Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0).

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Родриго, 4 мин

ГОЛ! 1:1. Хулиан Альварес, 32 мин

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин видео голов и обзор Родриго Гоес Реал - Атлетико Лига чемпионов Хулиан Альварес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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